經典賽》台灣隊超時違規分組最多 全栽在陌生的「30秒」

投手計時器。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽台灣區資格賽7戰昨晚落幕，首度導入大聯盟計時器的資格賽，比賽節奏大幅增快，即便7戰有2場延長賽，平均比賽時間僅2小時52分，但4隊都有「超時」紀錄，其中台灣投打合計6次，比其他球隊多出2倍以上，成為下屆課題。

中職版投球計時器的出手秒數規定，壘上無人與壘上有人分別是20秒、25秒，與經典賽的15秒、18秒有不小差距。更重要的是，經典賽規定當打席產生結果，計時器會從「30秒」倒數，催促下一位打者儘快站上打擊區、並在要倒數剩8秒時準備好打擊，這是中職沒有納入的規定。

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細看台灣隊6次的超時，不論投手或打者，全部都是跟「30秒」有關的第1球違規，意即前面打席產生結果並開始倒數30秒後，投手和打者來不及在第1球完成打擊準備動作或投球，因而被判超時，多記1顆好球或壞球。

不過「30秒打者輪替」仍有值得釐清的地方。如果是三振或四壞，在結果產生後的計時器就會瞬間倒數30秒，相對好理解；但若是球進場內形成出局或安打，30秒的啟動時機點較不容易掌握，先前就有選手認為，這部分的30秒會比較曖昧一點。

在中職的投球計時器，並未有「打者輪替30秒完成」的規定，而是會等投打就定位，才開始執行投球秒數計時（無人20秒、有人25秒），但本屆台灣隊在「30秒規則」吃了6次虧，讓了對手6個球數（4好球2壞球），若明年要協助選手適應經典賽節奏，有必要檢視「30秒規則」是否納入計時規定。

★經典賽4隊超時選手

台灣：林佳緯（3次）、陳韻文、莊陳仲敖、宋晟睿

南非：伊拉斯莫斯、菲力普斯、恩戈佩

尼加拉瓜：芒提斯

西班牙：貝爾崔、雷法、基連

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