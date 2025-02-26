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經典賽》前年徐翔聖父喪 王傳家認為他「從男孩蛻變成男人」

2025/02/26 14:03

徐翔聖。（資料照，記者林正堃攝）徐翔聖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕19歲台日混血右投徐翔聖在這屆經典賽資格賽對尼加拉瓜先發，投2局被敲4安失2分其中1分責失承擔敗投，帶過他的鶯歌工商總教練王傳家說，「翔聖投球機制改變不多，看他投球成熟度有比較好，目前還在調整期，不管在球速或投球流暢性都不是那麼理想，以第一次打國際賽來說，這樣的表現可以了。」

「不是年輕就可以失敗。」這是台灣對尼加拉瓜賽後徐翔聖受訪時吐露的心聲，王傳家聽了很有感，「就像翔聖講的，不是年輕就可以找藉口，今天有這樣的能力，人家青睞把你選進國家對，就是要盡全力表現，怎麼失敗或成功，這都是經驗的累積，對翔聖、對國家隊都是有幫助的。」

王傳家接著說，「一個19歲的小孩子，有這樣子的思維...」然後停頓2秒，再面露微笑地說，「你看，教練教得多好！」

高中木棒聯賽的賽事主播錢定遠在旁聽到一半先是頭一低，然後再抬頭苦笑，「就知道你要接這一句，我頭都低下去了，我就知道你要講那一句話，舖陳那麼久。」兩人相視哈哈大笑。

玩笑歸玩笑，隨後王傳家嚴肅地說，「翔聖之前就像小朋友一樣，前年父親過世之後，他突然間變成一個大人。」徐翔聖父親是台灣人，母親是日本人。

王傳家解釋，徐翔聖父喪後，從一個備受呵護的男孩，到必須獨當一面的男人，很多人沒辦法在短時間轉變、承擔，況且他還要面對比賽，「那一段期間我就把他拉到球場，不讓他待在家裡胡思亂想，那時候的成長，應該是他第一次蛻變，之後在球場上、私底下聊天，我慢慢感覺他有『小大人』的思維出來。」

2023年日職育成選秀徐翔聖獲養樂多第一指名，成為日職史上首位獲得指名的台灣高中球員，去年他從鶯歌工商畢業後正式加盟，王傳家表示，徐翔聖也很清楚自己要走什麼路，當時美職很多球隊想延攬他，簽約金甚至比日職還要高，但他還是選擇日職，因為想走偶像藤川球兒的路，從日職站穩腳步，再來挑戰大聯盟。

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