經典賽》台灣運彩銷售近6億！週末日本火腿鬥士交流賽也開盤

台灣隊昨晚力克西班牙，挺進2026世界棒球經典賽，資格賽期間運彩銷售出色。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣隊昨晚力克西班牙，挺進2026世界棒球經典賽，資格賽期間運彩銷售出色。台灣運彩表示，此次開盤A組資格賽共7場累計銷售近6億，其中2月25日台灣和西班牙附加賽銷售達2.4億最高，而本週末日本火腿鬥士在台灣的交流賽也將開放投注，並公布相關投注資訊。

台灣隊在經典賽資格賽表現吸引大批球迷關注，運彩也跟著熱賣。台灣運彩表示，2月25日台灣和西班牙附加賽銷售達2.4億最高，而2月22日台灣和南非之戰次之、2/23尼加拉瓜和台灣一戰第3。另外，昨（2/25）晚讓分玩法，超過8成投注台灣隊獲勝，力挺自家人的球迷開心贏球又抱回獎金。

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本週末（3/1-3/2）日本火腿鬥士將與統一獅及中信兄弟進行兩場交流賽，資格賽表現亮眼的孫易磊、台灣隊長陳傑憲、呂彥青、高宇杰等球員，有機會持續在大巨蛋出賽。

針對這次交流賽，台灣運彩將開放單場及場中投注，預計提供讓分、不讓分、單雙、大小及第一局不讓分等五大玩法，相關投注請上台灣運彩官網（www.sportslottery.com.tw）查詢。

日本火腿鬥士交流賽開盤玩法。（台灣運彩提供）

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