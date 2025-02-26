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東超》瞄準百萬冠軍獎金！領航猿盼和新北國王爭台灣第一

2025/02/26 15:39

領航猿闖進東超4強。（桃園領航猿提供）領航猿闖進東超4強。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園璞園領航猿於3月7日至9日前進澳門新濠影滙出戰東亞超級聯賽4強決賽，將與日本B.LEAGUE強權琉球黃金國王、2023-24 B.LEAGUE總冠軍廣島蜻蜓與上個賽季P.LEAGUE+總冠軍新北國王爭奪冠軍金盃與百萬美元冠軍獎金。

4強賽領航猿將在3月7日晚上9點出戰小組賽排名B組第一的琉球黃金國王，兩支主打團隊籃球的隊伍將正面對決，琉球陣中擁有沖繩當地出生的明星後衛岸本隆一，曾獲選B.LEAGUE 2022-23賽季總冠軍賽最有價值球員。

岸本隆一不僅是琉球主力控球後衛，更是球隊重要精神領袖，本賽季曾於12月25日面對國王比賽中，以6顆三分球攻下20分擊退新北國王，經驗豐富的岸本隆一，與年度MVP盧峻翔的球星對決將成為眾所期待的一幕，領航猿主力後衛白曜誠與岸本隆一的對位也將成為一大看點。

黃金國王禁區雙塔洋將庫利（Jack Cooley） 搭配歸化球員柯克（Alex Kirk）的厚實身材與腳步，勢必會帶給領航猿一大挑戰；伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）與琉球鋒線搖擺人洋將勞（Vic Law）與阿魯馬（Keve Aluma） 的得分互轟，同樣是左右戰局的關鍵。而在東超賽制僅能登錄兩位洋將的情況下，兩隊教練團如何安排陣容應戰，場上的鬥智更是令人期待。

4強賽勝隊能夠晉級3月9日冠軍賽，敗隊則進入季軍賽，領航猿將面對國王或廣島蜻蜓，若迎戰國王將成為台灣球迷眾所期待的「台灣第一」頂尖對決，無論是話題或是勝負都將成為焦點，勢必會在澳門引發一場激烈決戰；面對廣島蜻蜓，則有機會報小組賽一箭之仇，領航猿先前對戰蜻蜓二連敗，能否成功取勝也會是看點之一。

東超小組賽領航猿主場兩戰創下場均5000人入場紀錄，現場氛圍與活動規劃受到各界高度肯定，小組賽最後一場面對香港東方關鍵晉級戰上，更是靠著全場球迷的努力吶喊，順利拿下勝利，期待在澳門延續主場氣勢，一起成為球員最強大的後盾。

東超4強賽結束後，3月底領航猿將持續征戰亞洲籃球冠軍聯賽－東亞區資格賽（Basketball Champions League Asia-East，簡稱：BCL Asia-East），與來自馬來西亞、印尼與蒙古等地球隊爭奪BCL Asia正賽門票。領航猿資格賽主場將在4月26日至4月29日於新莊體育館舉行，屆時歡迎球迷一起進場支持領航猿。

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