晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台鐵趕印114.2.25「追分成功」車票！ 助攻台灣隊擊敗西班牙

2025/02/26 15:41

台鐵公司趕印「追分成功」車票，日期壓印台灣隊對上西班牙隊的比賽日期。（台鐵公司提供）台鐵公司趕印「追分成功」車票，日期壓印台灣隊對上西班牙隊的比賽日期。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣隊昨天（25日）與西班牙爭奪2026世界棒球經典賽資格，以往被考生拿來當護身符的「追分成功」車票，台鐵公司在比賽前趕著印出60份並製成吊飾送給台灣隊球員，車票日期還是「114.2.25」，就是與西班牙最後一戰的日期。

「追分成功」車票是指台鐵追分車站到成功車站的票根，過往是考生必備，同樣有祈福意味的車票還有「永保安康」等。

台鐵公司表示，台鐵追分成功車票一般需要現場購買，才會顯示當天的日期，過往僅有舉辦活動時才會推出紀念車票，或是有學測考生特殊需求，才能印製指定日期。

台鐵公司指出，前天（24日）追分車站的站務人員接獲中華職棒後勤人員的電話，拜託趕印60張2月25日的「追分成功」車票，台鐵公司認為，這雖然不符一般印製規定和流程，但這比賽是國家盛事，以支持國家隊的立場，所以破例印製隔一天日期的車票，且因機器較老舊，需一張一張印出來，之後由中華職棒後勤人員去取票。

製作出來的紀念品也被中華職棒社群網站如脆（Threads）官方帳號轉貼影片，被大批網友敲碗也想要購買。

台鐵公司今天（26日）表示，很開心能共襄盛舉台灣關鍵一役，帶來好運，目前台鐵也在研議推出「台版無敵星星」相關紀念車票可能性。＃

官網帳號

https://www.threads.net/@cpbl_official/post/DGf_rjlS3Fp?xmt=AQGzJ8n2fHJNLh6Kv56dmbauIy6yIZvmjj-hZJnhgdrbnw

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中