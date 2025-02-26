台鐵趕印114.2.25「追分成功」車票！ 助攻台灣隊擊敗西班牙

台鐵公司趕印「追分成功」車票，日期壓印台灣隊對上西班牙隊的比賽日期。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣隊昨天（25日）與西班牙爭奪2026世界棒球經典賽資格，以往被考生拿來當護身符的「追分成功」車票，台鐵公司在比賽前趕著印出60份並製成吊飾送給台灣隊球員，車票日期還是「114.2.25」，就是與西班牙最後一戰的日期。

「追分成功」車票是指台鐵追分車站到成功車站的票根，過往是考生必備，同樣有祈福意味的車票還有「永保安康」等。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司表示，台鐵追分成功車票一般需要現場購買，才會顯示當天的日期，過往僅有舉辦活動時才會推出紀念車票，或是有學測考生特殊需求，才能印製指定日期。

台鐵公司指出，前天（24日）追分車站的站務人員接獲中華職棒後勤人員的電話，拜託趕印60張2月25日的「追分成功」車票，台鐵公司認為，這雖然不符一般印製規定和流程，但這比賽是國家盛事，以支持國家隊的立場，所以破例印製隔一天日期的車票，且因機器較老舊，需一張一張印出來，之後由中華職棒後勤人員去取票。

製作出來的紀念品也被中華職棒社群網站如脆（Threads）官方帳號轉貼影片，被大批網友敲碗也想要購買。

台鐵公司今天（26日）表示，很開心能共襄盛舉台灣關鍵一役，帶來好運，目前台鐵也在研議推出「台版無敵星星」相關紀念車票可能性。＃

官網帳號

https://www.threads.net/@cpbl_official/post/DGf_rjlS3Fp?xmt=AQGzJ8n2fHJNLh6Kv56dmbauIy6yIZvmjj-hZJnhgdrbnw

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法