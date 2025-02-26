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棒球》韓職NC恐龍今戰中職統一獅 黃偉哲現身加油

2025/02/26 15:59

韓國職棒NC恐龍隊於台南亞太棒球場與國內球隊交流賽，今日迎戰台南在地統一獅球隊。（南市府提供）韓國職棒NC恐龍隊於台南亞太棒球場與國內球隊交流賽，今日迎戰台南在地統一獅球隊。（南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕韓國職棒NC恐龍隊於台南亞太棒球場與國內球隊交流賽邁入第3場，今（26）日迎戰台南在地統一獅球隊，並開放8000名球迷免費進場體驗。台南市長黃偉哲百忙中特別抽空前往，與統一獅喵喵（統一獅球迷暱稱）們一起為統一獅加油。

安南區亞太棒球訓練中心的成棒主球場於今年1月順利完工後，目前在亞太棒球訓練中心除了韓國樂天巨人隊在成棒副球場春訓外，韓國NC恐龍隊也在成棒主球場展開春訓，同時也從24日起邀請國內6支職棒球隊舉辦8場交流賽。

今日韓國職棒NC恐龍隊對戰統一獅球隊精彩賽況。（台南市府提供）今日韓國職棒NC恐龍隊對戰統一獅球隊精彩賽況。（台南市府提供）

市長黃偉哲表示，今天是台韓交流賽的第3場，由韓國NC恐龍隊出戰台南在地的統一獅，身為地主市長一定要來為統一獅加油，但交流比賽勝負不是重點，希望球員們在完善的球場盡情發揮，球迷們盡情享受比賽樂趣，而市府也會檢討比賽時壓力測試的回饋意見，盡力將亞太棒球場調整到最好。

體育局長陳良乾表示，亞太成棒主球場自1月開放測試交流賽以來，市長特別交代務必把設施改善到位，接待國內外球隊也要熱情。日前南非國家代表隊與臺南城市棒球隊在亞太成棒主球場交流時，南非總教練Neil Adonis稱讚亞太棒球場場地很漂亮，「想不出任何負面的評語」、「完全就是一座打造出你所認為最專業的球場該有的模樣」。

韓國NC恐龍隊今日對戰統一獅，接下來還有5場交流賽，分別為27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、2日對戰富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍；其中今日對統一獅、明（27）日對中信兄弟有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽，今、明日以及3月1、2日，也有場外美食市集攤位可逛。

韓國職棒NC恐龍隊今日迎戰台南在地統一獅球隊，台南市長黃偉哲到場加油。 （台南市府提供）韓國職棒NC恐龍隊今日迎戰台南在地統一獅球隊，台南市長黃偉哲到場加油。 （台南市府提供）

韓國職棒NC恐龍隊今日對戰台南在地統一獅球隊，球迷熱情觀賽加油。（台南市府提供）韓國職棒NC恐龍隊今日對戰台南在地統一獅球隊，球迷熱情觀賽加油。（台南市府提供）

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