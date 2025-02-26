經典賽》台灣晉級會內賽有望前進東京 日媒警戒：日本武士隊一大強敵

台灣隊昨日擊敗西班牙取得2026年經典賽門票。（資料照，記者林正堃攝）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經典賽資格賽台灣隊昨日在附加賽甜蜜復仇，以6：3擊敗首戰曾打爆我們的西班牙，成功搶下明年經典賽會內賽門票，日媒更點名台灣將會是日本武士隊未來在經典賽挑戰2連霸的強敵。

台灣去年勇奪世界棒球12強賽冠軍，外界預期在今年經典賽資格賽應該可以拿下分組第一晉級會內賽，未料A組首戰就踢到鐵板，以5：12慘敗給西班牙，第2戰以9：1大勝南非拿下首勝，第3戰以0：6遭尼加拉瓜完封，戰績為1勝2敗，排名分組第3，需與分組第2的西班牙進行附加賽，決定最後一支晉級會內賽的A組球隊。

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台灣隊靠著火球男莊陳仲敖先發、徐若熙和孫易磊中繼，和曾峻岳輪番壓制下，「國防部長」張育成首局敲出帶有關鍵2分的安打助隊先馳得點，以及西班牙在6局上出現2次嚴重失誤掉分，台灣終場6:3擊敗西班牙，拿下明年經典賽會內賽資格。

日媒《體育報知》撰文報導台灣隊的戰況，並提到台灣過去在經典賽最佳成績是進入第二輪，不過去年在世界棒球12強擊敗日本拿下冠軍，實力不容小覷，有可能再次成為日本隊的一大強敵。

第六屆經典賽資格賽A組賽事由尼加拉瓜與台灣取得正賽資格，雖然大聯盟官方尚未正式公布兩隊在明年3月預賽的分組，尼加拉瓜可能分在以拉丁語系為主的波多黎各聖胡安或美國邁阿密，台灣很有機會就近分在日本東京，兩隊有機會在預賽碰頭，也有望與日本二刀流巨星大谷翔平正面對決，日本隊期待一雪前恥。

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