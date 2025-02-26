經典賽》台灣逆勢奪正賽門票 賴清德：政府有責讓每位英雄揮灑自我

兼任民進黨主席的總統賴清德今表示，台灣英雄再度激勵全體國人、團結台灣，不畏困難和挑戰是台灣最可貴的精神，而政府的責任則是讓每位英雄都能盡情揮灑自我。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）落幕，台灣隊昨再度交手西班牙隊，成功復仇並搶下會內賽門票。兼任民進黨主席的總統賴清德今（26）日表示，台灣英雄再度激勵全體國人、團結台灣，不畏困難和挑戰是台灣最可貴的精神，而政府的責任則是讓每位英雄都能盡情揮灑自我，譜出更多撼動人心的台灣故事。

民進黨今天下午召開中常會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德致詞提到，這一週，全體國人都相當關注2025世界棒球經典賽資格賽，台灣英雄們承載了無數球迷的期待，取得了明年世界棒球經典賽正賽的門票，再度激勵了全體國人、團結了台灣。

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賴清德說，他要感謝不畏懼困難和挑戰的每一位選手和教練團，以及讓選手能盡情發揮的全體後勤團隊，更要感謝全體國人，在台灣主場，共同為Team Taiwan齊聲應援。

「不畏懼困難和挑戰，是台灣英雄帶給我們的感動，更是台灣最可貴的精神」，賴清德強調，讓每一位台灣英雄，都能夠盡情揮灑自我，譜出更多撼動人心的台灣故事，是政府不變的責任，也希望全體黨公職一起來努力。

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