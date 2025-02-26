晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

木聯》鶯歌工商守備亂成一鍋粥 慘遭東體5局「扣倒」

2025/02/26 16:52

台東體中7:0勝鶯歌工商，提前5局下結束比賽。（記者廖耀東攝）台東體中7:0勝鶯歌工商，提前5局下結束比賽。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽鶯歌工商昨天在16強賽以13：1「扣倒」勁敵普門中學，提前4局結束比賽，今天8強賽鶯歌表現判若兩隊，全場發生5次失誤，沒有擊出任何1支安打，最終台東體中只花5局就以7：0「扣倒」鶯歌，明天4強賽強碰穀保家商。

鶯歌守備出現5次失誤都集中在內野，其中一、三壘手各2次，游擊手1次，鶯歌投手群被敲7安失7分僅3分責失，東體在5局下靠3安包含2支長打，單局攻下2分提前5局結束比賽。

鶯歌守備狀況連連，讓體中球員頻頻上壘。（記者廖耀東攝）鶯歌守備狀況連連，讓體中球員頻頻上壘。（記者廖耀東攝）

東體教頭陳峰岳認為，今天對手沒有把該有的表現拿出來，單場發生5次失誤，代表球運在我們這邊，幾顆內野不規則彈跳都沒辦法處理，看起來是真的不太好處理，如果這幾顆滾地球能處理起來，應該不會得那麼多分。

明天遭遇問鼎3連霸的穀保，陳峰岳說，明天就正常發揮，穀保是傳統強隊，應該會派高一左投先發，「我們當然是有備而來，希望球員臨場能不怯場，面對高強度比賽皮平時把訓練成果展現出來。」

國內青棒高二、三球員缺乏大物，各隊實力平均，例如昨天平鎮高中差一點就敗給高苑工商，鏖戰10局才以1分差險勝，陳峰岳表示，今年看起來大家實力都滿平均的，哪一隊狀況調整得愈好，勝算就愈高，最重要的還是團隊。

台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）

鶯歌投手曾乙倫。（記者廖耀東攝）鶯歌投手曾乙倫。（記者廖耀東攝）

台東體中第四棒余新喆。（記者廖耀東攝）台東體中第四棒余新喆。（記者廖耀東攝）

台東體中第一棒黃靖哲。（記者廖耀東攝）台東體中第一棒黃靖哲。（記者廖耀東攝）

台東體中第九棒張硯程。（記者廖耀東攝）台東體中第九棒張硯程。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中