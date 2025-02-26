木聯》鶯歌工商守備亂成一鍋粥 慘遭東體5局「扣倒」

台東體中7:0勝鶯歌工商，提前5局下結束比賽。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽鶯歌工商昨天在16強賽以13：1「扣倒」勁敵普門中學，提前4局結束比賽，今天8強賽鶯歌表現判若兩隊，全場發生5次失誤，沒有擊出任何1支安打，最終台東體中只花5局就以7：0「扣倒」鶯歌，明天4強賽強碰穀保家商。

鶯歌守備出現5次失誤都集中在內野，其中一、三壘手各2次，游擊手1次，鶯歌投手群被敲7安失7分僅3分責失，東體在5局下靠3安包含2支長打，單局攻下2分提前5局結束比賽。

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鶯歌守備狀況連連，讓體中球員頻頻上壘。（記者廖耀東攝）

東體教頭陳峰岳認為，今天對手沒有把該有的表現拿出來，單場發生5次失誤，代表球運在我們這邊，幾顆內野不規則彈跳都沒辦法處理，看起來是真的不太好處理，如果這幾顆滾地球能處理起來，應該不會得那麼多分。

明天遭遇問鼎3連霸的穀保，陳峰岳說，明天就正常發揮，穀保是傳統強隊，應該會派高一左投先發，「我們當然是有備而來，希望球員臨場能不怯場，面對高強度比賽皮平時把訓練成果展現出來。」

國內青棒高二、三球員缺乏大物，各隊實力平均，例如昨天平鎮高中差一點就敗給高苑工商，鏖戰10局才以1分差險勝，陳峰岳表示，今年看起來大家實力都滿平均的，哪一隊狀況調整得愈好，勝算就愈高，最重要的還是團隊。

台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）

鶯歌投手曾乙倫。（記者廖耀東攝）

台東體中第四棒余新喆。（記者廖耀東攝）

台東體中第一棒黃靖哲。（記者廖耀東攝）

台東體中第九棒張硯程。（記者廖耀東攝）

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