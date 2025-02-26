高球》未來之星春季錦標賽第2輪 尤泓諭躍居男子組第1

尤泓諭。（未來之星協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025未來之星系列賽春季錦標賽，於今在苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行第2回合賽事。今年甫加入全國培訓隊的尤泓諭，繳出單日全場最低的70桿，累計兩天+1桿的145桿躍居男子組領先。曾兩度在未來之星奪冠的謝睿哲交卡72桿，總計146桿緊追在後。王宥鈞73桿，累計148桿暫居第3。首日領先的淡水巨砲施榮緯第2輪諸事不順，僅打出79桿，以149桿落居第4。

女子組昨日並列首位的王詠蓁第2輪再繳75桿，兩輪累計150桿取得單獨領先。曾莘甯76桿，以151桿暫列次席。劉宜蓁77桿，累計153桿暫居第3。

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和昨天相比，今天氣候略為陰冷且風勢較大，早上出發時也下了一陣雨。從後9洞出發的尤泓諭一開賽手感發燙，分別在第11、13、16與18洞都抓鳥，而且沒有任何柏忌，繳出負4桿的32桿。轉場後有點小亂流，分別在第5、7洞吞下柏忌，也沒再進帳博蒂。最終繳出四鳥兩柏忌的當日最低桿70桿，兩天累計145桿躍居首位。

尤泓諭表示，前9狀態不錯，開球能上球道，鐵桿也打得比昨天更靠近旗竿，兩個5桿洞也都有把握住。後9洞可能因為體力下降，專注力跑掉，有點小亂。但整體還不錯，尤其推桿比較好，只花了29推。

目前就讀南港高工二年級的尤泓諭，在一月的貝多芬青少年賽事曾單輪繳出65桿佳績，也拿下男子組冠軍。今年加入全國球場培訓隊的他表示，明天就保持平常心，做好每一洞該做的事就好。

曾兩度在未來之星奪冠的謝睿哲，今天全場2鳥2柏忌72桿，累計146桿獨居第2。他表示，前9洞狀態不錯，開球都有開上球道，接桿打得也都還可以；但後9洞有點亂掉，在par 5第7洞60碼打厚下沙坑，吞下柏忌。「我等一下還要去練球，因為今天鐵桿都有點開開的。」目前就讀和平高中高三、未來要赴美求學的他表示。「明天會更積極進攻一點，推桿也會積極一點！」

首輪自認狀況絕佳但推桿扯後腿的王宥蓁，今天還是一樣什麼都好、只有推桿不好。她全場沒有任何小鳥入袋，分別在第5、14與17洞吞下柏忌，和昨天一樣打出75桿。但這以足以讓她以兩輪150桿單獨暫居女子組首位。「我今天鐵桿打得更靠近，有四五洞都打在旗竿三步內，但就是推不進。」王宥蓁說。「我有15洞par on，而且應該都在8步內，但花了35推，一隻鳥也沒抓到！」

那麼，以領先之姿進入明天決勝輪的她，該如何解決推桿不進的問題？「那就打得更近一點，每一洞都以老鷹為目標。」王宥蓁正面樂觀且霸氣十足地笑道。

首輪以75桿並列領先的曾莘甯，今天3鳥4柏忌外加一個三柏忌76桿，以一桿之差暫居第2。目前就讀台中弘文中學9年級的她，去年曾在未來之星秋季賽封后，明天又有爭奪冠軍的絕佳機會。她表示，今天自己的表現還好，就是推桿不給力。最大的失誤是par 4第12洞，開球歪掉又三推，苦吞三柏忌。「明天還是這樣打，平常心，不會想太多。」曾莘甯說道。

在經過前兩輪的競逐，明將迎來第3輪決賽。同樣採第1洞與第10洞雙邊開球，首組出發時間為早上6點50分，結束後並首度移師休閒會館古斯托西餐廳舉行頒獎餐會，且獎項非常澎派。

未來之星協會理事長吳憲紘表示，非常謝謝贊助商的熱烈支持，認同未來之星的理念，成為合作夥伴。他由衷感謝包括KBS、Kinosho transit木之庄、URSA SPORTS有熊運動、Basileus王者之劍、TaylorMade Golf、J. Lindeberg、PXG、富盟旅遊、IRIS OHYAMA、打貓Hit Cat等年度贊助商、以及官方用水IRIS OHYAMA富士山礦泉水，挹注未來之星協會與賽事許多獎項與資源，一起為培育台灣青少年選手打造更好的訓練與賽事平台。

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