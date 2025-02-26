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中職》生涯首獲總值逾千萬的複數年合約 潘傑楷：讓自己更勇敢一點

2025/02/26 17:03

潘傑楷。（資料照，記者李惠洲攝）潘傑楷。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕打職棒進入第10個球季，31歲的統一獅內野手潘傑楷在今年首次獲得複數年合約，他認為過去有時無法勇敢展現自己想要的樣子，如今收下2年合約後，他的心情更加篤定，「也讓自己更勇敢去做想做的事。」根據獅隊球團公布，潘傑楷今年月薪42萬、明年月薪46萬，加薪75%，合約總值1056萬。

從去年底和台灣隊在12強賽一起站上世界之巔，潘傑楷嘗到成名的滋味，但他時時提醒自己保持初心，「其實人怕出名豬怕肥，我不太想要有出名的感覺，還是把自己為什麼會變成現在樣子的過程去維持住，把它做好就好。」

潘傑楷展望今年球季，坦言自己還是比較在意守備，「希望在守備上讓別人看到我是有信心的，也能讓投手更有安定感。」在攻擊方面，潘傑楷則希望能夠在得點圈有人的時候有所表現，「有時候我會覺得，一場比賽打3支安打，但我1分都沒打回來，我會覺得那場比賽沒有在幫助球隊，只是在打我自己。」

「有時候看到安可雖然單場4支1，但他那支安打是打在關鍵時刻」，潘傑楷不諱言自己想成為像林安可那樣的選手，因為光是帳面數字漂亮沒有用，重點是要能有適時一擊打回分數。

潘傑楷從去年月薪24萬，今年不但獲得複數年合約的肯定，「以前比較謹慎、小心，想要去符合教練團的期待，現在在心態上就可以比較放得開，讓我可以有空間去表現出自己想要的樣子。」

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