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木聯》「東體彭于晏」投出無安打比賽 今年有機會投入選秀

2025/02/26 17:06

台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕台東體中今天只花5局就以7：0「扣倒」鶯歌工商，挺進113學年度高中木棒聯賽4強賽，東體高三左投李育朋投出5局無安打比賽，飆6K另有3次保送無失分拿下勝投，表現相當亮眼。

李育朋外型帥氣而有「東體彭于晏」之稱，他是前統一獅球員張志強的侄子，今天徹底壓制鶯歌打線，東體總教練陳峰岳透露，這場比賽李育朋一夫當關，表現得很好，之前曾丟到144公里，今天測到141公里應該是這次木棒聯賽最快球速，也是傷癒復出最速紀錄，之前手部不舒服，手傷痊癒後做重量換成腰不舒服，休3個多月。

台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）

18歲的李育朋身高180公分、體重80公斤，陳峰岳說，李育朋投球有回復到之前的水準，心智隨著年齡增長又更成熟，之前壞球走在前面，控球不太穩，今天壘上有人或面對中心打者他都能有效壓制，比之前穩定很多，「左投是他的優勢，身形比較高大，下盤滿粗壯的，以現在年齡可以投超過140公里，看起來滿有潛力的。」

李育朋表示，這場目標是投滿6局，沒想到隊友這麼強，只花5局比賽就結束了，其實也不意外，畢竟隊友打擊狀況真的不錯，「高龍偉教練提醒我說投給他們打，隊友守備很好，一定可以把球處理起來，遺憾的是保送有點多。」

李育朋說，高三訓練傷到腰，休息到木棒聯賽才傷癒復出，跟自己說遇到瓶頸要試著找方法突破，也想趕快回到場上，畢竟球隊沒什麼左投，要趕快把傷勢養好，這場算有找回投球感覺，也投出生涯第1場無安打比賽。

談到今年高中畢業的計畫，李育朋說，有考慮報名中職選秀，就看接下來幾個月表現，希望能入選今年U18世界盃國家隊。

台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）台東體中先發投手李育朋。（記者廖耀東攝）

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