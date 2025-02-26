中職》統一獅宣布薪情 林安可等6人獲複數年合約

林安可。（資料照，統一獅隊提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕2025年統一7-ELEVEN獅薪資談約大致底定，林安可、陳韻文、潘傑楷、邱智呈、陳重羽、陳重廷等6人均獲得複數年約肯定，且郭俊麟、許哲晏、林詔恩、林佳緯、辛俊昇、陳聖平及柯育民表現顯著成長，球隊予以加薪肯定。

獅隊隊長陳傑憲的大合約受到注目，但因為他尚未正式回覆球團開出的逾1.6億合約，領隊蘇泰安表示，其實雙方已達成共識，只是若比照球團簽洋將合約時，需等待合約簽回才算完成，因此目前尚未等到正式回覆。

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若陳傑憲的10年合約不算在內，獅隊今年共發出6紙複數年合約。其中去年行使自由球員權利的陳韻文，最後予以簽訂5年複數年約，平均月薪75萬，激勵獎金300萬，合約總值為4800萬。

潘傑楷在2024年出賽102場，安打94，打擊率2成83，打點48，且去年12強賽事繳出亮眼攻守成績，各項數據表現優異，球隊予以簽訂2年複數年約，2025年月薪42萬，2026年月薪46萬，加薪75%，合約總值1056萬。

林安可在2024年出賽118場，安打105，全壘打20，打點93，打擊率2成57，兇猛長打砲火成為獅隊攻擊重心，各項數據表現優異，球隊予以簽訂3年複數年約，2025年月薪56萬，2026年月薪60萬，2027年月薪64萬，加薪21.7%，合約總值2160萬。

邱智呈在2024 年出賽118場，安打145，打點63，打擊率3成26，適時頂替蘇智傑受傷缺陣戰力，各項好表現拿下中職安打王及最佳十人外野獎項，每年持續進步蛻變，球隊予以肯定簽下2年複數年約，2025年月薪44萬，2026年月薪48萬，加薪69.23%，合約總值1104 萬。

陳重羽在2024年出賽84場，安打66，打擊率2成68，例行賽扛下獅隊主戰捕手，賽事中在投手引導及配球部分更趨穩定，無論攻守方便都有明顯蛻變進步，球隊予以肯定簽訂2年複數年約，2025年月薪36萬，2026年月薪40萬，加薪50％，合約總值912萬。

陳重廷在2024年出賽111場，安打89，打點39，打擊率2成46，主要擔任獅隊二壘手、守備穩定性也顯著成長，守備率0.979，球隊予以肯定其進步，簽訂2年複數年約，2025年月薪32萬，2026年月薪34萬，加薪39.13%，合約總值792萬。

除上述選手獲得複數年約外，郭俊麟2025年月薪36萬，調薪12.5%、許哲晏2025年月薪14.5 萬，調薪107%、林詔恩2025年月薪15萬，調薪66.7%、林佳緯2025年月薪15萬，調薪200%、辛俊昇2025年月薪10萬，調薪100%、陳聖平2025年月薪31萬，調薪6.9%及柯育民2025年月薪11萬，調薪22.2%。

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