MLB》澳洲狀元郎春訓首轟是一發特大彈 守護者主帥：他做到了！

守護者狀元郎巴扎納。（取自MLB Pipeline X）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者22歲新秀巴扎納（Travis Bazzana）是新科大聯盟選秀狀元，今天對戰釀酒人敲出春訓首轟，還是一個超大號全壘打，讓總教練瓦格特（Stephen Vogt）印象深刻。

巴札納是大聯盟史上首位來自澳洲的選秀狀元，大學時期就讀美國的奧勒岡州立大學，3年賽季敲出45轟，曾創校史之最，同時，他也是國家隊常客，曾入選過U18與U23世界盃國家隊，都曾與台灣隊交手過。巴札納和守護者隊簽下895萬美元簽約金合約，去年層級來到高階1A，首個賽季他出賽27場，3轟、打擊率2成38。

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巴札納今年首度參加大聯盟春訓，前兩打數都吞下三振，另外在滿壘時選到四壞球保送，擠回1分打點。巴札納今天在6局上替補守二壘，6、8局兩個打席都選到四壞球保送，9局下獲得本廠最後打擊機會，他狙擊Alexander Cornielle的第一顆偏高的87.4英哩變速球，一棒擊成中右外野3分砲，春訓首轟開胡，可惜球隊終場仍以6：9輸球。巴札納這一發全壘打擊球初速達107.6英哩，飛行距離為443英呎。

守護者總教練瓦格特賽後受訪時表示，自己曾與首席教練Craig Alberna說道：「在巴札納敲出全壘打時，我都不知道今天是否能看到他出棒。」瓦格特對他的表現印象深刻，他做到了，然後成功擊中球，他是一名很有競爭力的孩子。

談到自己的春訓首轟，巴札納表示，自己算是很挑球打的打者，應該會在2好球之後再進攻，但只要球投到自己喜歡的位置，他就會去積極進攻，對手就剛好投了一個他想要的球。巴札納也透露此次春訓受益良多，了解了更多細節，尤其是防守和跑壘上面，這讓他越來越有自信，能把二壘守得更好。

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