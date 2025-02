MLB》澳洲狀元郎春訓首轟是一發特大彈 守護者主帥：他做到了！

守護者狀元郎巴扎納。(取自MLB Pipeline X)



〔體育中心/綜合報導〕守護者22歲新秀巴扎納(Travis Bazzana)是新科大聯盟選秀狀元,今天對戰釀酒人敲出春訓首轟,還是一個超大號全壘打,讓總教練瓦格特(Stephen Vogt)印象深刻。

巴札納是大聯盟史上首位來自澳洲的選秀狀元,大學時期就讀美國的奧勒岡州立大學,3年賽季敲出45轟,曾創校史之最,同時,他也是國家隊常客,曾入選過U18與U23世界盃國家隊,都曾與台灣隊交手過。巴札納和守護者隊簽下895萬美元簽約金合約,去年層級來到高階1A,首個賽季他出賽27場,3轟、打擊率2成38。

巴札納今年首度參加大聯盟春訓,前兩打數都吞下三振,另外在滿壘時選到四壞球保送,擠回1分打點。巴札納今天在6局上替補守二壘,6、8局兩個打席都選到四壞球保送,9局下獲得本廠最後打擊機會,他狙擊Alexander Cornielle的第一顆偏高的87.4英哩變速球,一棒擊成中右外野3分砲,春訓首轟開胡,可惜球隊終場仍以6:9輸球。巴札納這一發全壘打擊球初速達107.6英哩,飛行距離為443英呎。

守護者總教練瓦格特賽後受訪時表示,自己曾與首席教練Craig Alberna說道:「在巴札納敲出全壘打時,我都不知道今天是否能看到他出棒。」瓦格特對他的表現印象深刻,他做到了,然後成功擊中球,他是一名很有競爭力的孩子。

談到自己的春訓首轟,巴札納表示,自己算是很挑球打的打者,應該會在2好球之後再進攻,但只要球投到自己喜歡的位置,他就會去積極進攻,對手就剛好投了一個他想要的球。巴札納也透露此次春訓受益良多,了解了更多細節,尤其是防守和跑壘上面,這讓他越來越有自信,能把二壘守得更好。

