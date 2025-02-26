晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》澳洲狀元郎春訓首轟是一發特大彈 守護者主帥：他做到了！

2025/02/26 19:45

MLB》澳洲狀元郎春訓首轟是一發特大彈 守護者主帥：他做到了！守護者狀元郎巴扎納。（取自MLB Pipeline X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者22歲新秀巴扎納（Travis Bazzana）是新科大聯盟選秀狀元，今天對戰釀酒人敲出春訓首轟，還是一個超大號全壘打，讓總教練瓦格特（Stephen Vogt）印象深刻。

巴札納是大聯盟史上首位來自澳洲的選秀狀元，大學時期就讀美國的奧勒岡州立大學，3年賽季敲出45轟，曾創校史之最，同時，他也是國家隊常客，曾入選過U18與U23世界盃國家隊，都曾與台灣隊交手過。巴札納和守護者隊簽下895萬美元簽約金合約，去年層級來到高階1A，首個賽季他出賽27場，3轟、打擊率2成38。

巴札納今年首度參加大聯盟春訓，前兩打數都吞下三振，另外在滿壘時選到四壞球保送，擠回1分打點。巴札納今天在6局上替補守二壘，6、8局兩個打席都選到四壞球保送，9局下獲得本廠最後打擊機會，他狙擊Alexander Cornielle的第一顆偏高的87.4英哩變速球，一棒擊成中右外野3分砲，春訓首轟開胡，可惜球隊終場仍以6：9輸球。巴札納這一發全壘打擊球初速達107.6英哩，飛行距離為443英呎。

守護者總教練瓦格特賽後受訪時表示，自己曾與首席教練Craig Alberna說道：「在巴札納敲出全壘打時，我都不知道今天是否能看到他出棒。」瓦格特對他的表現印象深刻，他做到了，然後成功擊中球，他是一名很有競爭力的孩子。

談到自己的春訓首轟，巴札納表示，自己算是很挑球打的打者，應該會在2好球之後再進攻，但只要球投到自己喜歡的位置，他就會去積極進攻，對手就剛好投了一個他想要的球。巴札納也透露此次春訓受益良多，了解了更多細節，尤其是防守和跑壘上面，這讓他越來越有自信，能把二壘守得更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中