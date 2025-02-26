TPBL》粉碎外界質疑在國際賽打出存在感 高錦瑋：我相信自己的努力

高錦瑋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋這次入選國家隊，代表台灣出征亞洲盃男籃資格賽，他也展現實力，幫助球隊收下2連勝。對於外界過去對他的質疑，他正面看待，「我相信自己的努力，我知道我花了多少時間和努力，但有一些質疑也不是壞事。」

24歲的高錦瑋近期成為國家隊常客，3個階段資格賽都披上國家隊戰袍。他在第3階段兩戰都是替補上陣，但積極防守、拚搶籃板，和香港一戰拿下6分、1助攻，與菲律賓之戰進帳2分、4籃板、5助攻。

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對於在自家主場擊敗菲律賓，高錦瑋說：「這是很美好的回憶，能夠擊敗菲律賓這麼強的對手。」提起和香港一戰上半場遲遲沒能拉開，小高認為，感覺當時大家還沒準備好，「中場開會後下半場大家都有即時調整過來。」

即便在國家隊不一定有無限開火權，但高錦瑋希望稱職的扮演其他角色，「我可以用防守建功，也能拿出我的態度跟拚勁，因為進攻還有（林）庭謙他們，跟其他的得分點。」

面對外界對他質疑，高錦瑋正面看待，他認為，有質疑的聲音不是壞事，但他不會被影響，「我知道自己花了多少時間跟努力，還有怎麼去融入團隊，我相信我自己的努力。」

至於接下來外卡賽，高錦瑋表示，肯定有意願參與，是很好的機會可以展現自己，現階段先專注在雲豹的比賽，幫球隊爭取好成績是首要目標。

高錦瑋。（記者粘藐云攝）

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