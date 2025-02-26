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桌球》林昀儒返練球母校交流 鼓勵學弟妹「享受桌球」

2025/02/26 18:18

林昀儒（左1起）、宏道董事長林鴻道贊助宜蘭公館國小桌球隊10萬元。（記者王峻祺攝）林昀儒（左1起）、宏道董事長林鴻道贊助宜蘭公館國小桌球隊10萬元。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕桌球好手林昀儒今天回到練球母校宜蘭縣公館國小交流，學弟不畏大學長到來頻頻殺球，雖被一一擋下但現場超歡樂，長期資助林的宏道運動發展基金會，也贊助桌球隊10萬元，林昀儒還鼓勵小選手們「享受桌球」，勇於參賽累積經驗。

林昀儒畢業於宜蘭國小，不過在小學2年級時，有一段時間在公館國小桌球隊練球，累積深厚情誼，近月得知校隊經費短缺後，主動向宏道運動發展基金會提出贊助計畫，今天和董事長林鴻道到校捐助贊助金，受到師生熱情歡迎。

林昀儒回練球母校宜蘭公館國小交流，現場還替學弟簽名並合影。（記者王峻祺攝）林昀儒回練球母校宜蘭公館國小交流，現場還替學弟簽名並合影。（記者王峻祺攝）

林昀儒還和桌球隊進行友誼賽，以一擋十輪流接受學弟、妹挑戰，現場揮拍咻咻聲此起彼落，貼心的他不進攻，而是採防守、控球方式，讓小選手們練習殺球。長期資助林昀儒的林鴻道讚譽，昀儒就是這麼謙虛又有愛心，是名優秀的運動員，盼校方未來能培養出更多像昀儒的選手。

林昀儒說，感謝自己桌球路有許多貴人相助，期望透過基金會的贊助，讓公館國小桌球隊能有更充裕的訓練資源，也期許他們能夠享受桌球，訓練一定辛苦，也會經歷挫折，更不可能每場比賽都贏，所以要從失敗中學習，而不是被打倒。

公館國小校長黃英軒說，桌球隊成立30多年，目前約有10名選手，贊助金將作為未來參賽、住宿，以及替換球拍膠皮費用，希望在資源挹注下，能讓選手及家長無後顧之憂，全心投入賽事訓練。

桌球好手林昀儒回到練球母校宜蘭公館國小交流，受到師生熱情歡迎。（記者王峻祺攝）桌球好手林昀儒回到練球母校宜蘭公館國小交流，受到師生熱情歡迎。（記者王峻祺攝）

桌球好手林昀儒回到練球母校宜蘭公館國小交流，受到師生熱情歡迎。（記者王峻祺攝）桌球好手林昀儒回到練球母校宜蘭公館國小交流，受到師生熱情歡迎。（記者王峻祺攝）

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