木聯》東石高中寫下驚奇篇章 相隔15年再度闖進四強戰

東石高中晉級四強。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕東石高中再度寫下驚奇篇章！今天在113學年度高中木棒聯賽8強賽對上北科附工，由先發投手李睿騰完投7局帶領下，終場以5：3勝出，繼98學年度後，相隔15年再度挺進高中木棒聯賽4強。

李睿騰。（學生棒球聯盟提供）

東石昨日在延長賽8局演出再見盜本壘，以2：1險勝大溪高中闖進8強，今天再碰上另一支桃園勁旅北科附工，前3局0：1落後，4局上東石靠著保送、安打上到得點圈，接著發動戰術，加上北科出現失誤攻下2分，北科雖更換投手，不過東石再得2分，利用4分大局超車，6局上東石再添保險分，北科即使在7局下追回2分也無濟於事。

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東石投手李睿騰完投7局被敲出8安打，投出4次三振、2次保送，失3分其中2分責失拿下勝投，總教練曾翊誠表示，他自去年9月開始先發，都至少能投到6局，他用大幅度的曲球搭配內竄的直球製造速差，控球穩定，很少出現保送。

曾翊誠說，昨天贏球後球隊氣勢很好，球員展現企圖心，今天還是有動員地主加油團，「能夠打到4強，我也嚇到，孩子不簡單，他們凝聚力好，知道自己要做什麼。」

東石在第四階段賽事連續擊敗兩支桃園球隊，明天將在4強賽再強碰另一支桃園球隊平鎮高中，有望挑戰隊史最佳成績季軍（98學年度），曾總提到，球是圓的，希望孩子們能再創驚奇。

今天比賽結束後4強也全數出爐，分別是東石高中、台東體中、穀保家商、平鎮高中。

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