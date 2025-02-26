高雄小港國中、高中5拳擊選手 入選U17國家隊將出征亞錦賽

小港國中、小港高中入選拳擊國家隊的國手，最近加緊練習，即將代表台灣出征4月在約旦舉行的亞錦賽。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2025亞洲U15 & U17拳擊錦標賽將於4月17日至5月1日在約旦安曼舉行，高雄市小港國中、小港高中有5名優秀的拳擊選手在近日的國手選拔賽中脫穎而出，入選U17國家代表隊，將代表台灣出國征戰。

高雄獲選的拳擊選手包括小港國中杜徐正威（46公斤級）、孫閩訓（60公斤級）、楊皓鈞（80公斤級），以及小港高中洪裕杰（48公斤級）、郭瑞璽（80+公斤級），是於本月14至17日在新竹市立體育館舉行2025年國際青（少）年、少年暨U22拳擊錦標賽國手選拔賽表現亮眼，各自拿下各級比賽第1名，其中，孫閩訓與杜徐正威是二度入選國家代表隊。

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孫閩訓曾在國中一年級時遭遇低潮，但他並未因此放棄，在二年級後突破自我，逐步建立信心，並屢屢連霸金牌，如今再度入選國家隊，證明自己的成長與實力。杜徐正威、洪裕杰2人過去因體重不達標，經常無法符合量級參賽。在教練的指導下，他們透過科學化訓練與飲食調整，成功增加肌肉量，穩定提升體重至46-48公斤，如今已成為比賽場上的強力競爭者。

楊皓鈞從拳擊賽中找到了自信，他以不懈的努力與拼搏精神，替自己打出一片天，成功站上國際舞台。郭瑞璽半年前因腓骨骨折接受手術，經過積極復健，強勢回歸拳擊場，成功奪下國手資格，展現驚人的毅力與鬥志。

小港國中校長鄭元順表示，高雄市教育局與運動發展局助力基層拳擊發展，透過「體育重點發展學校基層體能訓練專案」提供支援，讓基層選手能夠進行更科學化的訓練，提高選手競技水平，打造更扎實的拳擊發展基礎，而小港高中與小港國中也長期推動拳擊運動發展，提供學生優質的訓練環境。

本次國手培育的最大功臣王源祥教練，更是扮演了關鍵角色，王源祥多年來投入拳擊培育，榮獲113年高雄市體育有功人員-績優教練獎，並在112年與113年全國總統盃拳擊錦標賽連續2年獲得最佳教練獎。

小港國中、小港高中入選拳擊國家隊的國手，最近加緊練習，即將代表台灣出征4月在約旦舉行的亞錦賽。（高雄市教育局提供）

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