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TPBL》難忘兒時「林來瘋」 高錦瑋圓夢和林書豪同場競爭

2025/02/26 18:31

高錦瑋。（記者粘藐云攝）高錦瑋。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋在上半季表現出色，攻佔多項本土球員數據榜，而另一位同樣「霸榜」的球員則是新北國王球星林書豪。對於能和林書豪在同個賽場上競爭，高錦瑋表示，真的很開心，小時候沒想過能和林書豪一起競爭，他在NBA的表現，帶給亞洲球員很大的希望。

高錦瑋和林書豪目前稱霸TPBL本土球員數據榜，高錦瑋以場均17.9分位居本土得分王，林書豪17.7分緊追在後。其他數據，林書豪以場均5.7籃板居第1、高錦瑋5.2排第2，助攻方面，第1的高錦瑋以6.5次略勝林書豪6.1次，小高僅阻攻沒排在本土球員前3名，全能表現成為年度MVP強力候選人。

對於和林書豪同場競爭，高錦瑋表示，這感覺很特別，「小時候看到『林來瘋』，把他當偶像，我還有拿到海報，台灣很多球員都想跟林書豪一樣，真的沒想到能和他同場競爭。」他認為，林書豪在NBA的表現，帶給很多亞洲球員希望，另外像是日本河村勇輝等人都是榜樣。

這季持續進步、蛻變，成為年度MVP熱門人選，高錦瑋表示，其實自己開季狀況不是太好，但很想贏球，所以持續努力加強自己，「個人獎項不會想太多，還是以團隊贏球為主，但能獲獎肯定很棒也是個肯定。」

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