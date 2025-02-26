經典賽》孫易磊自曝最怕不是輸球而是這件事 網友聽完鼻酸

孫易磊對上西班牙的表現亮眼。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊昨（25日）晚逆勢擊敗西班牙，取得經典賽正賽門票，20歲旅日投手孫易磊的亮眼表現令人印象深刻。賽後孫易磊接受訪問，透露自己昨天最害怕的不是輸掉比賽，而是就這樣結束為台灣隊效力一次機會，讓大批網友聽了相當有感觸。

目前效力於日職火腿鬥士隊的孫易磊，披上國家隊戰袍征戰此次經典賽，昨天面對首戰以12:5大勝我國的西班牙，孫易磊展現超強心臟，關鍵時刻飆K化解滿壘危機，出色表現不僅讓台灣球迷驚艷，其母隊球迷也讚不絕口。

請繼續往下閱讀...

粉專「史丹利視角的體育世界」今天（26日）轉發孫易磊昨天賽後接受訪問的片段，孫易磊對著鏡頭透露：「其實我不會害怕輸掉這場比賽，我比較害怕就是離開這支球隊。因為你回到母隊之後，其實就是會有一種孤單的感覺，而且我兩次能接近自己極速都是在中華隊，所以這邊其實是我覺得最舒服的球隊。」一語道盡旅外球員人在異鄉拼戰的心境。

網友紛紛表示，「旅外真的是孤單的，但是我們會在台灣為你加油的！」、「旅外生涯是辛苦的、孤單的，唯有壯大自己的能力，拓展更寬廣的視野，期待你繼續發光發熱」、「到哪裡都是我們的台灣囝仔」、「聽了都想哭了」、「台灣永遠都是你的家」、「旅外的孩子真的很辛苦，身心受傷時，也不敢讓家人知道，深怕家人擔心，什麼苦都自己吞」、「未來會越來越好，也願旅外發展越來越順利」、「一樣旅外的沙子宸也說想到離開球隊感傷流淚」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法