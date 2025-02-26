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中職》兄弟3指菜鳥飆147公里 林書逸5戰敲2轟

2025/02/26 21:03

林書逸。（取自兄弟Fans Club）林書逸。（取自兄弟Fans Club）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天與韓職培證英雄進行自辦熱身賽的最後一場交手，前5局靠著林書逸及徐博瑋各擊出全壘打取得領先，可惜後半段遭到英雄隊串連攻勢逆轉戰局，終場以4比5吞下自辦熱身賽首敗。

中信由張祖恩掛帥先發，主投2局繳出無失分的表現，送出2次的三振以及3次的四壞球保送，完成今天的投球任務。隨後，依序推派出黃弘毅、陳冠穎、彭識穎、李振昌以及林展樟接力登板。

其中，陳冠穎共中繼2又1/3局，可惜遭到英雄隊老將李容圭擊出2分砲，共失掉2責失分，最快球速147公里。

陳冠穎。（取自兄弟Fans Club）陳冠穎。（取自兄弟Fans Club）

2局下，中信率先靠著岳政華與林書逸接連擊出安打攻佔上得點圈，下一棒的岳東華選到四壞球保送後，團隊形成滿壘，接下來王政順也把握滿壘的得分機會，擊出高飛犧牲打幫助團隊先馳得點。

中信在3局上遭到英雄隊回敬一發陽春砲追平比數。不過，林書逸在4局下也擊出1發陽春砲，幫助團隊再次要回領先。5局下，王政順擊出安打後，接下來徐博瑋一棒將球掃出右外野大牆，2分砲幫助團隊一口氣取得4比1的領先。

不過，中信在比賽後半段無法掌握攻勢拿下分數，又讓英雄隊分別在6局上靠著李容圭擊出2分砲，將比分縮小至1分差距，以及9局上遭遇英雄隊串連攻勢拿下2分一舉超前，終場中信兄弟就以4比5吞下熱身賽首場敗戰。

​中信共擊出9支安打，包含林書逸與徐博瑋接連在第4局與第5局敲出全壘打。其中，林書逸更是在近五場熱身賽中，擊出2發全壘打，打擊手感相當火燙。

兄弟吞下自辦熱身賽首敗。（取自兄弟Fans Club）兄弟吞下自辦熱身賽首敗。（取自兄弟Fans Club）

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