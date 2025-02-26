晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台灣隊拚進經典賽 台中應援棒球抽送中信兄弟主場賽門票

2025/02/26 21:35

台灣隊拚進經典賽，台中應援棒球抽送中信兄弟主場賽門票。（圖：市府提供）台灣隊拚進經典賽，台中應援棒球抽送中信兄弟主場賽門票。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽經歷生死一戰，以6比3戰勝西班牙，挺進WBC會內賽，全國民眾欣喜若狂，台中市運動局也加入應援棒球，即日起至3月3日中午12時前，到運動局官方臉書粉絲專頁留言給台灣英雄的話，就有機會抽到職棒中信兄弟4月4日在台中洲際主場賽事的入場門票，將限量抽出50名幸運兒各兩張門票。

此外，台中市各國民暨兒童運動中心也推出加碼優惠活動，為慶賀台灣隊在此次資格賽總共奪得20分，即日至3月17日為期20天，民眾前往台中市朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子運動中心及港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。

運動局指出，WBCQ賽事於2月21日起在台北大巨蛋舉行，中市府為服務無法親臨球賽現場的市民，21日起在府前廣場辦理4場賽事直播，共吸引超過6000人次湧入府前廣場共襄盛舉，更有人遠從外縣市一起來應援，現場加油吶喊聲不斷，振奮人心。

運動局指出，這次台灣隊挺進經典賽會內賽，台灣隊的棒球英雄中來自台中地主隊中信兄弟有3名球員，包含呂彥青、高宇杰及宋晟睿，另有王建民、彭政閔及陳江和加入教練團；設籍台中的選手則有張育成、呂詠臻、呂彥青、陳仕朋、曾峻岳及陳柏豪等人，台中的子弟兵榮登國際舞台，台中市與有榮焉，特別推出應援棒球活動。

運動局指出，自即日起至3月3日中午12時前，到運動局官方臉書粉絲專頁留言想對台灣英雄說的話，即有機會抽到職棒中信兄弟4月4日於台中洲際主場賽事的入場門票，將限量抽出50位幸運留言者，中獎者可獲得兩張門票，完整活動資訊可至運動局粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300 ）。

台灣隊拚搏經典賽資格賽，中市府前廣播戰事吸滿滿人氣幫加油。（圖：市府提供）台灣隊拚搏經典賽資格賽，中市府前廣播戰事吸滿滿人氣幫加油。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中