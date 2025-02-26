台灣隊拚進經典賽，台中應援棒球抽送中信兄弟主場賽門票。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽經歷生死一戰，以6比3戰勝西班牙，挺進WBC會內賽，全國民眾欣喜若狂，台中市運動局也加入應援棒球，即日起至3月3日中午12時前，到運動局官方臉書粉絲專頁留言給台灣英雄的話，就有機會抽到職棒中信兄弟4月4日在台中洲際主場賽事的入場門票，將限量抽出50名幸運兒各兩張門票。

此外，台中市各國民暨兒童運動中心也推出加碼優惠活動，為慶賀台灣隊在此次資格賽總共奪得20分，即日至3月17日為期20天，民眾前往台中市朝馬、北區、南屯、長春、大里、潭子運動中心及港區運動公園，即享健身房2人同行1人免費1小時優惠。

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運動局指出，WBCQ賽事於2月21日起在台北大巨蛋舉行，中市府為服務無法親臨球賽現場的市民，21日起在府前廣場辦理4場賽事直播，共吸引超過6000人次湧入府前廣場共襄盛舉，更有人遠從外縣市一起來應援，現場加油吶喊聲不斷，振奮人心。

運動局指出，這次台灣隊挺進經典賽會內賽，台灣隊的棒球英雄中來自台中地主隊中信兄弟有3名球員，包含呂彥青、高宇杰及宋晟睿，另有王建民、彭政閔及陳江和加入教練團；設籍台中的選手則有張育成、呂詠臻、呂彥青、陳仕朋、曾峻岳及陳柏豪等人，台中的子弟兵榮登國際舞台，台中市與有榮焉，特別推出應援棒球活動。

運動局指出，自即日起至3月3日中午12時前，到運動局官方臉書粉絲專頁留言想對台灣英雄說的話，即有機會抽到職棒中信兄弟4月4日於台中洲際主場賽事的入場門票，將限量抽出50位幸運留言者，中獎者可獲得兩張門票，完整活動資訊可至運動局粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300 ）。

台灣隊拚搏經典賽資格賽，中市府前廣播戰事吸滿滿人氣幫加油。（圖：市府提供）

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