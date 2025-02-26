TPBL》林書豪缺席 林書緯砍22分率國王險勝雲豹雪恥

林書緯砍22分率國王險勝雲豹雪恥。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕新北國王今作客台啤雲豹，即便林書豪缺陣，但在林書緯和沃許本都繳22分帶領下，終場以102：99驚險獲勝，報了上次輸球的一箭之仇。

經過兩週休兵，TPBL今重啟賽事，首戰由上季兩支冠軍隊伍國王、雲豹率先交鋒。雙方前次交手為2月8日，當時林書豪因傷缺席，雲豹靠著洋將克羅馬、威廉斯合砍49分，加上「金牌狀元」林信寬貢獻17分，收下對戰首勝。

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國王今天力拚復仇，但林書豪持續因傷缺陣當中，即便如此，他們在開賽依舊打得強勢，拉出11：1攻勢，雲豹則靠著林信寬開火迎頭趕上。雙方在上半場持續拉鋸，國王在林書緯、曼尼高和沃許本都拿12分帶領下，兩節打完暫時以57：52領先。

雲豹在第3節後段持續緊追，威廉斯、林信寬、艾吉接力得分，首度亮相的洋將羅斯在該節最後階段靠著罰球和三分球，幫助雲豹在3節打完追成82：82。

國王在末節一度擴大領先，但林信寬適時跳出助隊逆轉戰局，隨後輪到林書緯開火，雙方你來我往。終場前1分鐘，雲豹還以3分落後，雖然威廉斯兩罰盡墨，但艾吉補籃進帳2分，雲豹追到1分差。

最後19秒鐘，陳俊男殺到籃下放進2分，國王取得102：99領先，但雲豹還有一波進攻機會，高錦瑋出手但球從籃筐轉出，雲豹也無力追平，吞下對戰首敗。

國王今天兩人得分破20分，林書緯貢獻22分、8助攻，沃許本22分、12籃板；雲豹方面，林信寬飆出全場最高24分、4助攻、4抄截，威廉斯20分次之。

國王林書緯。（記者林正堃攝）

國王沃許本。（記者林正堃攝）

國王林書豪。（記者林正堃攝）

雲豹高錦瑋。（記者林正堃攝）

雲豹林信寬。（記者林正堃攝）

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