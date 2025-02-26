足球》高雄先鋒女足迎「西」氣象 陳其邁探班期許2賽事達標

高雄市長陳其邁探班先鋒女足， 贈送高雄熊毛巾、帽子應援品表達支持。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄先鋒Attackers FC女足隊1月初宣布由西班牙藉Jose Luis Rojas新任總教頭，今年球隊以衛冕木蘭聯賽冠軍及挑戰亞足女子冠軍聯賽為 2大重點目標，市長陳其邁今（26）日前往楠梓足球場探班，除為球員加油打氣，並展現市府對足球運動的支持。

陳其邁今日特地帶著高雄熊帽子、毛巾以及運動補給品等應援品，勉勵高雄先鋒女足球員，隊長曾雯婷特地獻上去年球隊勇奪史上首座台灣木蘭女子足球聯賽冠軍獎盃，陳其邁期許球隊為即將到來的總統盃、亞足女子冠軍聯賽和今年的木蘭聯賽等獲佳績，「將冠軍留在高雄、留在球場」。

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陳其邁表示，先鋒女足隊現由西班牙藉總教頭帶隊訓練，除提升球隊的實力，也期許透過引進西甲足球體系的訓練系統，逐步發展女子職業足球隊，並建立完善的選手培育機制，讓選手從國小到職業聯賽、國際賽事皆能接受完整訓練，進一步推廣足球運動。

陳其邁期許先鋒女足在即將到來的賽事，能將冠軍留在高雄。（高雄市運發局提供）

高雄先鋒女足今年1月找來西班牙籍總教頭，盼再提升球隊實力。圖為訓練前熱身踢球。（高雄市運發局提供）

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