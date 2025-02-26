晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林信寬飆24分寫生涯新高 但失誤太多令他很懊惱

2025/02/26 22:50

雲豹林信寬。（記者林正堃攝）雲豹林信寬。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤雲豹「金牌狀元」林信寬今天對新北國王飆出生涯新高24分，即便寫下新猷，但球隊最終仍以99：102落敗。對於自己的表現，他表示，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了，還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。

雲豹今天和國王激戰到最後一刻才敗下陣來，但陣中兩名國手都有不錯表現，林信寬飆出生涯新高24分、4助攻、4抄截，他說：「在國家隊有找回自信心，也很期待回母隊比賽，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了，還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。」

後衛高錦瑋繳出14分、11助攻，助攻數締造本季新高，對於最後一擊沒能投進，小高說：「今天最後一球是我出手，但我回去看回放，應該更果決一點，過去都是克羅馬出手，其實我自己也要做準備，這次沒進就是準備不夠，要回去再練。」

雲豹總教練查爾斯表示，其實這場比賽出現了很多狀況，像是克羅馬缺陣，林信寬、高錦瑋與羅斯3個人之前去參加亞洲盃資格賽，球隊在上半場丟了57分，最後5分鐘還遭遇到進攻卡關等，他說：「我們過去很多關鍵時刻的球，都會交給克羅馬處理，今天他不在，很明顯對手就是壓迫信寬跟小高，只能說很可惜我們輸了這場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中