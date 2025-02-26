TPBL》林信寬飆24分寫生涯新高 但失誤太多令他很懊惱

雲豹林信寬。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕台啤雲豹「金牌狀元」林信寬今天對新北國王飆出生涯新高24分，即便寫下新猷，但球隊最終仍以99：102落敗。對於自己的表現，他表示，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了，還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。

雲豹今天和國王激戰到最後一刻才敗下陣來，但陣中兩名國手都有不錯表現，林信寬飆出生涯新高24分、4助攻、4抄截，他說：「在國家隊有找回自信心，也很期待回母隊比賽，很開心拿下生涯新高，但球賽輸了，還是要檢討自己，尤其6失誤佔了全隊一半，還有改進空間。」

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後衛高錦瑋繳出14分、11助攻，助攻數締造本季新高，對於最後一擊沒能投進，小高說：「今天最後一球是我出手，但我回去看回放，應該更果決一點，過去都是克羅馬出手，其實我自己也要做準備，這次沒進就是準備不夠，要回去再練。」

雲豹總教練查爾斯表示，其實這場比賽出現了很多狀況，像是克羅馬缺陣，林信寬、高錦瑋與羅斯3個人之前去參加亞洲盃資格賽，球隊在上半場丟了57分，最後5分鐘還遭遇到進攻卡關等，他說：「我們過去很多關鍵時刻的球，都會交給克羅馬處理，今天他不在，很明顯對手就是壓迫信寬跟小高，只能說很可惜我們輸了這場比賽。」

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