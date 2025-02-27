TPBL》台灣隊警戒！關島羅斯不好守 林信寬：我被撞倒好幾次

林信寬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹洋將羅斯這次亞洲盃資格賽代表關島出賽，而接下來關島將和台灣在外卡賽對決，爭奪會內賽門票。和羅斯在隊內練習常過招的林信寬透露，羅斯真的不太好守，自己被他撞倒過好幾次。

農曆年前才加入雲豹的羅斯，這次亞洲盃資格賽代表關島出賽，他一共出賽6場，平均貢獻17.3分、8.5籃板，還曾在對日本一戰，飆進6顆三分球、砍下30分，實力不容小覷。

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昨天羅斯首度在TPBL出賽，繳出15分、5籃板、4助攻，他表示，狀況很不錯，但剛從關島國家隊回歸 ，還有時差問題要調整，「我已經在雲豹待一個月，對於球隊戰術有一定程度理解，這一場我們已經奮戰到最後一刻，有點可惜，要回去再修正。」

對於接下來亞洲盃外卡賽有機會和隊友高錦瑋、林信寬變成對手，羅斯說：「這是很特別的狀況，參與國家隊很榮幸，可以跟很多很棒的球員一起打球，激發我的競爭力，但回到雲豹後，我就是專注眼前，幫球隊打出好成績，這也是第一目標。」

隊內練習曾和羅斯交手，林信寬坦言，羅斯不太好守，屆時可能會造成國家隊一些麻煩，「他的打法很全面，幾乎每個位置都能勝任，而且很難防守，隊內練習時我也被撞倒好幾次。」

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