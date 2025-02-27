TPBL》戰勝菲律賓讓顏行書直喊感動 外卡會讓高錦瑋、林信寬再參戰嗎？

顏行書。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃在亞洲盃資格賽第3階段擊敗強權菲律賓，台啤雲豹球團營運長顏行書當天到場觀戰，他表示，這是他近期看完一場完整的國家隊比賽，覺得這批年輕人打了「新世代籃球」，敢進攻也積極防守，表現令他感動。

「我看了也很熱血啊！這是我近期非常認真的看一場完整國家隊的比賽，我覺得這場比賽給我的感覺，他們是在打新世代的籃球。」顏行書表示，從過去籃球觀點來看，他們有些投籃的選擇也許不是那麼合理，「但正面的來看，他們的攻擊慾望、攻擊侵略性非常強，是可以打到一定的分數，加上防守的態度跟氛圍很好的話，我覺得就會打出像菲律賓的比賽，那滿讓人感動。」

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外卡賽將於3月19日至21日在台灣舉行，屆時職籃可能不會停賽，陣中兩大主力高錦瑋、林信寬是否有機會再度出賽？顏行書說：「我們一定會完全配合台灣隊的徵召，但是訓練若有卡到比賽的話，我們還是會以我們的比賽為主，若比賽、訓練時間沒衝突的時候，我們都會盡全力配合。」

顏行書不諱言，屆時中國CBA和和日本B聯盟不一定會放人，但目前TPBL球隊都很支持國家隊，「CBA的賽制大概3月多會知道有沒有機會進季後賽，如果沒進的話，也許有機會放人，看協會怎麼跟他們球團溝通，但據我所知，我們聯盟的所有球隊都很願意配合。」

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