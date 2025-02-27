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MLB》山本由伸第二度登板2.1局挨2轟！道奇單季16勝強投再繳好投

2025/02/27 07:41

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天在春訓迎來第2場熱身賽先發，然而他在2.1局任內就挨了對手釀酒人2發全壘打；不過道奇在第4局狂灌6分，終場以9：3大勝，也拿下春訓第2勝，目前戰績2勝5敗。

山本由伸春訓首次登板，繳出1.2局飆2K、被敲3安無失分的表現。今天第二度登板先發，首局被敲出1安，也投出1次三振，並未遇到太多危機。2局下率先飆K後，馬上遭到釀酒人卡帕（Vinny Capra）敲出陽春砲，這是他個人春訓第3轟；隨後山本又被連續安打，單局失掉2分。

進入3局下，山本再解決該局首棒打者後，又遭到米契爾（Garrett Mitchell）開轟，隨後保送霍斯金斯（Rhys Hoskins）後退場。山本由伸今先發2.1局被敲4安，包含2轟，投出2次三振與2次保送，春訓防禦率6.75。

不過道奇4局上大反攻，靠著釀酒人單局2次觸身球，加上5支安打（4支二壘安打），一口氣灌進6分。5局上帕赫斯（Andy Pages）與柏特（David Bote）更上演「背靠背」全壘打，最終輕取釀酒人。

在山本退場後，道奇投手群合計6人只再被敲出4支安打，沒有失分。其中曾單季拿下16勝的明星右投岡索林（Tony Gonsolin），繼春訓初登板好投後，今中繼2局被敲1安，飆出1K無失分，目前春訓投3局飆3K，防禦率還是完美的「0」。

山本由伸。（Imagn Images）山本由伸。（Imagn Images）

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