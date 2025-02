MLB》山本由伸第二度登板2.1局挨2轟！道奇單季16勝強投再繳好投

山本由伸。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天在春訓迎來第2場熱身賽先發,然而他在2.1局任內就挨了對手釀酒人2發全壘打;不過道奇在第4局狂灌6分,終場以9:3大勝,也拿下春訓第2勝,目前戰績2勝5敗。

山本由伸春訓首次登板,繳出1.2局飆2K、被敲3安無失分的表現。今天第二度登板先發,首局被敲出1安,也投出1次三振,並未遇到太多危機。2局下率先飆K後,馬上遭到釀酒人卡帕(Vinny Capra)敲出陽春砲,這是他個人春訓第3轟;隨後山本又被連續安打,單局失掉2分。

Vinny Capra with his THIRD Cactus League dinger already pic.twitter.com/diMOfyOWRi