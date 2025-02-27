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MLB》菅野智之熱身賽初登板2局無失分好投 金鶯教頭大讚控球

2025/02/27 08:29

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以1年1300萬美元加盟金鶯的35歲日籍投手菅野智之，今天迎來大聯盟春訓熱身賽初登板，菅野智之主投2局無失分。金鶯最後以3比7敗給海盜。

菅野智之首局先被海盜開路先鋒潘姆（Tommy Pham）敲內野安打，菅野隨即讓明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）敲滾地球形成雙殺，菅野再用1球解決38歲「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen），完成第一局的投球。

菅野智之在第2局連續解決兩人後，先後被敲安、丟保送，讓對手攻占一、二壘。菅野讓海盜打者霍爾（Darick Hall）敲滾地球出局，完成投球工作。

總計菅野智之主投2局用28球有17顆好球，被敲2安、丟1次保送，沒有失分，防禦率仍是0。菅野此戰最快丟到93英哩（約149.6公里），速球的平均球速為92.1英哩（約148.2公里）。

菅野智之。（美聯社）菅野智之。（美聯社）

根據《體育報知》報導，菅野智之表示，主要是適應環境，像是大聯盟的投球計時器、以及Pitchcom（電子暗號發送器），以及與捕手的搭配，而且局間不能傳接球，要習慣這樣的環境。

曾是2017年經典賽日本隊國手的菅野智之，相隔8年再度對決曾披上美國隊戰袍的麥卡琴。菅野智之對此表示，看到對方先發名單時，感覺很懷念，結果1球就結束了，這樣的結果是幸運的。

金鶯隊官網報導，菅野智之全場只讓對手敲出兩顆擊球初速超過100英哩的球。金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，「（菅野）投了大量的好球，我認為他有很棒的球質，速球的控球很好，還投出一些非常好的指叉球，看起來沒有很生疏。他對多個球種的控球能力都是頂級的，即使投偏也只是稍微偏離好球帶，看他投球真的很有趣。」

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