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MLB》今永昇太熱身賽首戰2.2局賞6K、掉3分 他點出自身課題

2025/02/27 09:16

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕旅美第二年的小熊日籍左投今永昇太，今天迎接本季熱身賽初登板，今永主投2.2局失3分、賞6次三振，小熊最後以4比4與巨人隊打成平手。

今永昇太第一局就賞2次三振，包含K掉巨人韓籍好手李政厚。不過今永在第二局被巨人打者施密特（Casey Schmitt）轟出兩分砲。

今永昇太續投第三局，對李政厚丟觸身球，接著被敲安，讓對手攻占一、三壘。今永先三振巨人球星查普曼（Matt Chapman），但接著發生暴投，讓李政厚跑回本壘得分。今永用三振解決巨人打者恩卡納西昂（Jerar Encarnacion）後，就被換下場。

總計今永昇太主投2.2局，被敲3安、丟2次四死球，賞6次三振，防禦率為10.13。今永此戰最快丟到93.55英哩（約150.5公里）。

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

今永昇太賽後受訪坦言，投了50球後，感覺比想像中還要累一點，而且速球的控球需要在提升一些，否則應對打者會很吃力。今永也提到，指叉球是他的武器，其他球種也很重要，例如滑球和高、低角度的速球，目前的投球有點太單調，如果沒有好好運用整個好球帶，很難壓制打者。

今永昇太是3月18日大聯盟東京海外開幕戰的先發投手，今天熱身賽初登板的用球數有57顆球，比上週五模擬賽的39球還多。小熊總教練康索康索（Craig Counsell）表示，目標是讓今永在日本海外賽的投球數至少是丟65球。

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