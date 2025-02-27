MLB》上季防禦率10.32！洋基右投春訓3局飆4K無失分 自曝1改變

沃倫。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽以7：0完封紅雀，25歲先發右投沃倫（Will Warren）今主投3局飆出4次三振，沒有失分，賽後捕手搭檔威爾斯（Austin Wells）與總教練布恩（Aaron Boone）也都給予讚賞。

沃倫是去年洋基農場排名第5名的潛力好手，更是農場頭號新秀投手，也獲得大聯盟初登板的機會。然而他的表現非常不理想，去年在大聯盟出賽6場（5場先發），投22.2局被敲33安，包含5轟，狂失26分自責分，防禦率高達10.32。

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不過今天沃倫迎來春訓第2場出賽，先發3局狂飆4次三振，沒有讓任何紅雀打者站上壘包，合計春訓2次登板投5局只被敲出1支安打，飆出7次三振，投出1次保送，防禦率仍是完美的「0」。

根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基捕手威爾斯向總教練布恩請纓，提前在今天先發蹲捕，因為他希望能親自觀察沃倫的投球狀況。「我認為他會是球隊重要的一員，他的球路很刁鑽，我想和他盡快培養默契。」

沃倫賽後表示，關鍵在於積極進攻好球帶，搶下球數領先優勢。而他此役35球中包含12球伸卡球、10球橫掃滑球、7球四縫線速球、3球變速球與3球曲球，其中曲球是他在今年加入的新武器。威爾斯指出，這顆曲球拿來凍結打者，特別是左打時特別有效。

「我在前兩個球季都使用過曲球，但後來我們逐漸捨棄它，」沃倫解釋。「施密特（Clarke Schmidt）跟威爾斯搭配得不錯，我和他也有類似的武器庫，他壓制左打很有心得，我們也希望朝那個方向邁進。」

「我覺得他的狀態越來越好，」洋基總教練布恩說道。「他的球威足夠，只要繼續進步，我對他的表現感到樂觀。」

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