MLB》天使「神鱒」熱身賽首轟出爐！坦言正努力找回以前感覺

MIKE TROUT HOME RUN!!!!! pic.twitter.com/KUN9m3LVLv — Los Angeles Angels （@Angels） February 26, 2025

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在熱身賽迎戰紅人，當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）也在他第2場的出賽敲出今年春訓個人的首轟，他也坦言正在努力找回以前揮棒的感覺。

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楚奧特本場擔任指定打擊打第1棒，在第2打席面對紅雀第3任投手蕭（Bryan Shaw），1好0壞的情況下，相中好球帶高位置的變化球大棒一揮轟過左外野大牆，是「神鱒」繼去年4月後所敲出的第1發全壘打，同時也是今年春訓首轟。

談起今天的表現，楚奧特表示感覺不錯，「只需要在多一些不錯的打席並觀察投手的球路，最後就會得到好的結果。」

楚奧特在近兩年受到傷勢影響，出賽數明顯減少，而在去年4月底還因左膝半月板撕裂傷勢，僅在大聯盟出賽29場，繳出.220/.325/.541的打擊三圍，外帶10轟與14分打點。

楚奧特在春訓前期坦言，他在休賽季時一直在努力找回他以前的揮棒感覺，也從中發現到了一些細節，「回顧這幾年，發現我以前都不追打壞球、常選到很多保送。如果想找回以前的狀態，就要回到我平常在打擊區所站的位置，才能讓我做我自己，而不是只想站在打擊區上保護自己。」

球團為了保護楚奧特的健康，今年賽季守備位置將移防到右外野，而熟悉的中外野將由莫尼亞克（Mickey Moniak）與阿德爾（Jo Adell）分擔，他說：「只是得去習慣不同的視角，而且每個不同的球場都還有不同的角度要去習慣，這對我來說是個調整但我會很享受。」

天使球星「神鱒」楚奧特。（美聯社）

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