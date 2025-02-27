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MLB》大谷翔平Live BP暴力開轟！道奇教頭大讚、曝春訓初登場時機

2025/02/27 09:42

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在春訓進行第2次實戰投打練習（Live BP），敲出飛行距離130公尺（約426.5英尺）的全壘打，展現火熱狀態。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也稱讚大谷的表現，同時透露大谷春訓初登場的時機。

根據《Full-Count》、《Sponichi Annex》等日媒報導，大谷今天進行春訓第2次實戰投打練習，第一輪對決小聯盟右投扎茲艾塔（Christian Zazueta），在第9球逮中四縫線速球一棒炸裂，將球打在中外野右側大螢幕上。

大谷在第一輪面對15球內揮棒6次，敲出2支安打，包含1發全壘打與右外野安打。第二輪打擊中，大谷面對22球揮棒8次，雖然沒有敲出安打，但在第19球敲出中外野強勁平飛球，遭到隊友美技接殺，大谷也舉起雙手燦笑，為隊友鼓掌。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

在練習結束後，道奇總教練羅伯斯也稱讚大谷的表現，「翔平的狀態真的很棒，今天在5、6個打席中面對兩位投手，非常專注，擊球也相當紮實，還打出一支全壘打。他已經準備好了，完全進入比賽模式。」

羅伯斯還透露，大谷預計將於台灣時間3月1日迎來春訓首戰，對手是他的前東家天使，而天使的先發投手為33歲日本左投菊池雄星，屆時也將上演「花卷東高校」內戰。

另外，大谷在實戰打擊練習結束後，還進行了跑壘訓練，並特別採用新的滑壘動作，將左手貼在胸前，改以右手觸壘。大谷去年在世界大賽G2盜壘導致左肩脫臼，季後也接受手術治療，為了預防類似傷勢再度發生，也開始採取新的滑壘姿勢。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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