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MLB》秀「跳跳虎」超狂三振動作！ 前西武火球洋投解釋緣由

2025/02/27 10:38

傑佛瑞·楊。（資料照，法新社）傑佛瑞·楊。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾效力日職西武獅的多明尼加籍投手傑佛瑞·楊（Jefry Yan），本季以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約加入洛磯。傑佛瑞·楊日前在比賽大秀招牌的「跳跳虎」三振動作，引起球迷關注。傑佛瑞·楊受訪表示，他的三振動作並不是要冒犯對手。

傑佛瑞·楊只要投出三振後，會從投手丘大跳，雙腳展開落地後，先以蹲姿輕拍投手丘，接著再做出拉弓的動作來慶祝三振。

根據大聯盟官網報導，傑佛瑞·楊透過翻譯表示，「這是我的打球風格。我充滿能量，享受比賽，我熱愛棒球。」

「這是我從小一直在做的事情。」傑佛瑞·楊說明，「我這樣做不是為了冒犯對手，我都只看向自己的角落，看我的隊友、我的捕手。」、「每抓一個出局數，我總是想要來慶祝。我只是開心做自己的工作，開心能抓到出局數，這是我享受比賽的方式。」

「顯然，棒球在美國有點複雜。」傑佛瑞·楊坦言，「有時候（對手）會因為這種的慶祝動作，而感到被冒犯。」

「但他們擊出一發全壘打，他們也會慶祝、會去享受，我不會因為這樣而感到被冒犯，因為他們只是享受比賽，就像我一樣。最重要的是，我會繼續自己的慶祝方式，繼續在場上開心打球。」傑佛瑞·楊說道。

現年28歲的傑佛瑞·楊去年待在西武獅，整季出賽37場，有2次中繼成功，防禦率5.58，共投30.2局被敲32安，賞35次三振、丟19次保送。傑佛瑞·楊曾待過天使、馬林魚的小聯盟體系，從未上到大聯盟舞台。

傑佛瑞·楊今年在大聯盟熱身賽有2次登板，共投2局無失分，賞3次三振，防禦率仍是0，最快丟到96.8英哩（約155.7公里）。

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