MLB》秀「跳跳虎」超狂三振動作！ 前西武火球洋投解釋緣由

傑佛瑞·楊。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕曾效力日職西武獅的多明尼加籍投手傑佛瑞·楊(Jefry Yan),本季以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀約加入洛磯。傑佛瑞·楊日前在比賽大秀招牌的「跳跳虎」三振動作,引起球迷關注。傑佛瑞·楊受訪表示,他的三振動作並不是要冒犯對手。

傑佛瑞·楊只要投出三振後,會從投手丘大跳,雙腳展開落地後,先以蹲姿輕拍投手丘,接著再做出拉弓的動作來慶祝三振。

根據大聯盟官網報導,傑佛瑞·楊透過翻譯表示,「這是我的打球風格。我充滿能量,享受比賽,我熱愛棒球。」

「這是我從小一直在做的事情。」傑佛瑞·楊說明,「我這樣做不是為了冒犯對手,我都只看向自己的角落,看我的隊友、我的捕手。」、「每抓一個出局數,我總是想要來慶祝。我只是開心做自己的工作,開心能抓到出局數,這是我享受比賽的方式。」

「顯然,棒球在美國有點複雜。」傑佛瑞·楊坦言,「有時候(對手)會因為這種的慶祝動作,而感到被冒犯。」

「但他們擊出一發全壘打,他們也會慶祝、會去享受,我不會因為這樣而感到被冒犯,因為他們只是享受比賽,就像我一樣。最重要的是,我會繼續自己的慶祝方式,繼續在場上開心打球。」傑佛瑞·楊說道。

現年28歲的傑佛瑞·楊去年待在西武獅,整季出賽37場,有2次中繼成功,防禦率5.58,共投30.2局被敲32安,賞35次三振、丟19次保送。傑佛瑞·楊曾待過天使、馬林魚的小聯盟體系,從未上到大聯盟舞台。

傑佛瑞·楊今年在大聯盟熱身賽有2次登板,共投2局無失分,賞3次三振,防禦率仍是0,最快丟到96.8英哩(約155.7公里)。

Find something you love in life as much as Jefry Yan loves strikeouts @Rockies | @JancarlosYan pic.twitter.com/nAkp34nIlH