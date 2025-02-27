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德國賽》宋碩芸打敗印度前世青球后 晉級女單16強

2025/02/27 09:40

宋碩芸。（資料照，記者方賓照攝）宋碩芸。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將宋碩芸今天凌晨在超級300系列德國羽球公開賽，以21：18、25：27、21：18力退印度20歲女將烏迪帕亞亞（Anupama Upadhyaya），晉級女單16強。

世界排名20的宋碩芸本季在馬來西亞公開賽、印度公開賽都首輪止步，不過印尼大師賽挺進4強，追平個人在500等級最佳成績，這次在德國賽榮膺第3種子。世界排名44的烏迪帕亞亞曾高居青少年世界第1。

宋碩芸、烏迪帕亞亞過去兩度交手各拿1勝，如今在德國賽狹路相逢，宋碩芸首局一路領先，最多還握有9分優勢，即使一度被對方追到18：19，小宋有及時穩住連下2分先下一城。不過，宋碩芸在第二局雖有維持小幅領先，但始終無法擴大差距，甚至還錯過兩個賽末點，反遭烏迪帕亞亞扳回一城。

宋碩芸在決勝局先取得11：9，不過換邊後連丟5分變成12：15落後，小宋還好沒有被對手拉開，也努力追分並從14：17連得6分，最終也終於守住這場比賽，有驚無險踏進16強。宋碩芸16強將迎戰世界排名41的日本好手郡司莉子，也是雙方首度交鋒。

另外，女單第2種子的華裔美籍女將張蓓雯退賽，台灣另一位好手董秋彤兵不血刃晉級16強，將與印度19歲小將米爾（Tasnim Mir）爭取晉級機會。

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