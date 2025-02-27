MLB》「我很期待這個挑戰！」老虎塞揚強投開幕日將強碰宇宙道奇

老虎強投史庫柏爾。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國時間3月27號將迎來大聯盟新球季的開幕日，衛冕軍道奇將在該日迎戰老虎，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）在今天的熱身賽中接受採訪時宣布將由老虎三冠王塞揚強投史庫柏爾（Tarik Skubal）擔任先發投手。

史庫柏爾在賽後接受採訪時表示，生涯中在開幕日先發的次數不知道能有多少，很榮幸能夠成為其中一員，「你看到了他們休賽季的樣子，再看看那個先發打序，這一定會很有趣，而且又是在他們的主場作戰，我很期待這個挑戰。」

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去年開幕日也同樣由史庫柏爾擔任先發投手，今年又將在首戰迎戰道奇，讓他成為隊史第5位連兩年擔任開幕日先發的投手，其中還有包括羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、波伊德（Matthew Boyd）、齊默曼（Jordan Zimmermann）以及韋蘭德（Justin Verlander），教頭辛奇也直言，雖然這個決定顯而易見，但能讓他連兩年在開幕日先發的感覺還是很酷。

史庫柏爾本場比賽先發2局無失分，僅被米蘭達（Jose Miranda）敲出1支安打，用球數19顆中有14顆好球，並送出1次三振，最快球速來到100.1英里（約161.1公里）。

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