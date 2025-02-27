MLB》洋基大物右投整季報銷竟自認「解脫」！紐媒點出條紋軍擔憂

漢普頓。（取自紐約郵報）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基23歲大物右投漢普頓（Chase Hampton）日前傳出尺側副韌帶（UCL）受傷，並手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）而整季報銷。對此漢普頓平常心面對，甚至還感到有些「解脫」。

漢普頓在2022年選秀第6輪被洋基選中，2023年菜鳥賽季就來到2A，去年名列洋基農場第6名新秀，也位居《MLB Pipeline》百大新秀第92名。然而他連續兩年春訓都遭逢屈肌拉傷，今年更是整季報銷。

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《紐約郵報》報導，漢普頓先前就曾多次遭遇右手尺側副韌帶部分撕裂，今年春訓一次練投後，他再度感到不適，這是他的韌帶已經完全撕裂，然而這卻為他帶來解脫。

「老實說，我當時還有點希望它真的撕裂了，」漢普頓在動完TJ手術4天之後，手上戴著護具說道。「因為這個傷勢已經困擾我一段時間了。我之前已經有過3次部分撕裂，所以我認為是時候動手術了。在得知結果之前，我其實早已做好心理準備。」

漢普頓。（取自紐約郵報）

儘管又要錯過整個賽季，但漢普頓希望這次能一勞永逸，「整年無法確實沮喪，但說實話，我現在心態很好，反而感到開心又踏實，因為這個問題終於解決了。我有一整年時間來復健，讓自己變得更強壯，然後在明年捲土重來。」

漢普頓也表示，不想給自己設定明確的回歸時間表，並透露自己的回歸時間可能是明年5月、6月或7月，不過他認為最重要的，依舊是希望自寧真正痊癒，「我很高興這個問題終於解決了。」

不過《紐約郵報》點出洋基的擔憂，在失去漢普頓後，原本就不算深厚的洋基輪值深度再次受到打擊；且洋基農場也少了一位可能是最好的年輕投手。目前史卓曼（Marcus Stroman）預計為球隊第6號先發，其餘備案人選包含沃倫（Will Warren）、布魯貝克（JT Brubaker）、施利特勒（Cam Schlittler）、威南斯（Allan Winans）、博伊爾（Sean Boyle）與卡拉斯科（Carlos Carrasco）。

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