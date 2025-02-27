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NBA》等了17年！坎寧安率活塞扳倒衛冕軍塞爾提克收下8連勝

2025/02/27 10:30

坎寧安防守塔圖姆。（路透）坎寧安防守塔圖姆。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕活塞今在主場迎戰塞爾提克，一哥坎寧安（Cade Cunningham）拿下21分、11助攻，加上板凳出發的畢斯利（Malik Beasley）也有26分演出，以117：97扳倒衛冕軍，隊史睽違17年收下8連勝。

塞爾提克今迎來「背靠背」第二戰，J.布朗（Jaylen Brown）又因左大腿挫傷休兵，首節被打出29：20的攻勢，第二節一度落後達15分，不過在D.懷特（Derrick White）、派理查德（Payton Pritchard）於外線開火下急起直追，上半場打完兩隊形成55：55平手。

只是易籃後塞爾提克又只剩塔圖姆（Jayson Tatum）維持手感，反觀活塞多點開花、火力持續輸出，末節一度將分差擴大至23分，也讓綠衫軍6連勝黯然中斷。

近況絕佳的活塞成為本季東部一大黑馬，上次隊史締造8連勝已經要追溯至2008年，此役4人得分超過雙位數，命中率達52.8%，籃板數以51：32力壓對手，禁區得分更是62：20的懸殊差距。

塞爾提克方面，塔圖姆繳全隊最高27分，D.懷特、派理查德各有18分進帳，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）挹注11分。

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