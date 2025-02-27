晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》二壘金手套防守數據大幅下滑 艾圖維春訓首戰將改守外野

2025/02/27 13:29

艾圖維。（資料照，美聯社）艾圖維。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人9屆明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），今年將嘗試改守外野防區。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天表示，艾圖維將在美國時間週五迎接春訓熱身賽首戰，並鎮守左外野。

太空人休賽季交易掉外野強打塔克（Kyle Tucker），左外野防區出現空缺。太空人計畫讓生涯大多擔任二壘手的艾圖維移防至左外野。艾圖維曾表示，願意在需要的位置上場打球。

今年5月將滿35歲的艾圖維，生涯1766場鎮守二壘防區，曾在2015年摘得美聯二壘金手套，有2場守過游擊，但艾圖維的大聯盟14年生涯中，從未守過外野防區。

艾圖維近年在防守表現有下滑，根據守備進階數DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）顯示，艾圖維在2022年的DRS為「-15」，近兩年各為「-13」。此外，艾圖維在2024年的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「-9」是生涯最差。

不過，艾圖維在進攻端仍是穩定輸出的強打，這位2017年的美聯年度MVP上季出賽153場，交出20轟、65分打點，打擊率2成95的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.789。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中