MLB》二壘金手套防守數據大幅下滑 艾圖維春訓首戰將改守外野

艾圖維。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人9屆明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），今年將嘗試改守外野防區。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）今天表示，艾圖維將在美國時間週五迎接春訓熱身賽首戰，並鎮守左外野。

太空人休賽季交易掉外野強打塔克（Kyle Tucker），左外野防區出現空缺。太空人計畫讓生涯大多擔任二壘手的艾圖維移防至左外野。艾圖維曾表示，願意在需要的位置上場打球。

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今年5月將滿35歲的艾圖維，生涯1766場鎮守二壘防區，曾在2015年摘得美聯二壘金手套，有2場守過游擊，但艾圖維的大聯盟14年生涯中，從未守過外野防區。

艾圖維近年在防守表現有下滑，根據守備進階數DRS（Defensive Runs Saved，計算球員場均能替球隊守下多少分）顯示，艾圖維在2022年的DRS為「-15」，近兩年各為「-13」。此外，艾圖維在2024年的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「-9」是生涯最差。

不過，艾圖維在進攻端仍是穩定輸出的強打，這位2017年的美聯年度MVP上季出賽153場，交出20轟、65分打點，打擊率2成95的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.789。

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