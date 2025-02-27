晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

經典賽》有可能碰台灣隊 郭彬盼160公里火球男安佑鎮進南韓隊

2025/02/27 11:39

南韓隊在去年世界棒球12強賽敗給台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）南韓隊在去年世界棒球12強賽敗給台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊取得2026年經典賽會內賽門票，傳出可能分在C組，有望對戰尋求衛冕的日本隊、南韓、捷克、澳洲。南韓25歲強投郭彬近日受訪表示，希望能讓火球男安佑鎮加入國家隊。

現年25歲的安佑鎮目前效力培證英雄，他的場外風波不少，曾在高中時期發生過霸凌事件，讓他新秀時期被球隊禁賽50場，甚至因此無緣國家隊。而安佑鎮在2021年賽季期間於飯店喝酒群聚，違反當時的防疫規定，遭禁賽36場。

根據《朝鮮日報》報導，上季的韓職勝投王、效力斗山熊的郭彬，他近日受訪提到，「安佑鎮是國家隊需要的投手，他已經展現自己的實力，如果他能入選國家隊，雖然是競爭對手，也有值得學習的地方。我認為他對國家隊來說是不可或缺的投手。安佑鎮或許是讓國家隊變得更強大的最後一塊拼圖？」

郭彬與安佑鎮同為1999年出生，但郭彬認為，「我經常和安佑鎮保持聯繫，偶爾看他投球，真的非常驚人，他就是怪物、怪物阿。」

安佑鎮曾因高中時期的霸凌事件，遭南韓棒協處禁賽3年，大韓體育會則祭出永久取消國家隊的資格。根據《朝鮮日報》指出，奧運和亞運都是大韓體育會主管的國際賽事，但世界棒球經典賽則是由美國大聯盟主辦，南韓代表隊的組建由韓職（KBO）聯盟負責。

曾飆出160公里火球的安佑鎮，他在2022年賽季交出15勝、防禦率2.11成績，單季賞224次三振，勇奪當年的韓職三振王和防禦率王；安佑鎮在2023年交出9勝7敗、防禦率2.39，他在該年9月動韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2024年賽季整季報銷。

南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，過去三屆經典賽都止步首輪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）

郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中