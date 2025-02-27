經典賽》有可能碰台灣隊 郭彬盼160公里火球男安佑鎮進南韓隊

南韓隊在去年世界棒球12強賽敗給台灣隊。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊取得2026年經典賽會內賽門票，傳出可能分在C組，有望對戰尋求衛冕的日本隊、南韓、捷克、澳洲。南韓25歲強投郭彬近日受訪表示，希望能讓火球男安佑鎮加入國家隊。

現年25歲的安佑鎮目前效力培證英雄，他的場外風波不少，曾在高中時期發生過霸凌事件，讓他新秀時期被球隊禁賽50場，甚至因此無緣國家隊。而安佑鎮在2021年賽季期間於飯店喝酒群聚，違反當時的防疫規定，遭禁賽36場。

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根據《朝鮮日報》報導，上季的韓職勝投王、效力斗山熊的郭彬，他近日受訪提到，「安佑鎮是國家隊需要的投手，他已經展現自己的實力，如果他能入選國家隊，雖然是競爭對手，也有值得學習的地方。我認為他對國家隊來說是不可或缺的投手。安佑鎮或許是讓國家隊變得更強大的最後一塊拼圖？」

郭彬與安佑鎮同為1999年出生，但郭彬認為，「我經常和安佑鎮保持聯繫，偶爾看他投球，真的非常驚人，他就是怪物、怪物阿。」

安佑鎮曾因高中時期的霸凌事件，遭南韓棒協處禁賽3年，大韓體育會則祭出永久取消國家隊的資格。根據《朝鮮日報》指出，奧運和亞運都是大韓體育會主管的國際賽事，但世界棒球經典賽則是由美國大聯盟主辦，南韓代表隊的組建由韓職（KBO）聯盟負責。

曾飆出160公里火球的安佑鎮，他在2022年賽季交出15勝、防禦率2.11成績，單季賞224次三振，勇奪當年的韓職三振王和防禦率王；安佑鎮在2023年交出9勝7敗、防禦率2.39，他在該年9月動韌帶置換手術（Tommy John Surgey，俗稱TJ手術），2024年賽季整季報銷。

南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，過去三屆經典賽都止步首輪。

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安佑鎮。（資料照，圖片取自培證英雄臉書）

郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）

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