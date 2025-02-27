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NBA》不錄Podcast了！領69億的PG爆發砍25分 七六人仍慘吞9連敗

2025/02/27 11:23

P.喬治。（美聯社）P.喬治。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕本季狀況悽慘無比的七六人今天客場挑戰尼克，賽前宣布暫時不再錄製自己Podcast節目的明星前鋒P.喬治（Paul George），此役砍下25分8籃板7助攻的全能數據，但七六人最終仍以105：110輸球，吞下難堪9連敗。

P.喬治季前以4年2.12億美元（約新台幣69億）加盟七六人，然而還沒開季就遭遇傷勢缺陣數場比賽，回歸後表現也大不如前，同時仍因傷打打停停。七六人本季戰績一落千丈，「PG」的表現難辭其咎，網路上更出現嘲諷他Podcast錄的集數比打的球賽還多的迷因。

近日P.喬治表示，自己將會暫時離開他的Podcast，專注在傷勢復健，並幫助七六人進入競爭狀態，奪下總冠軍。P.喬治將在下一集邀請前NBA明星中鋒霍華德（Dwight Howard）上節目，之後就會暫時停止錄製Podcast，全心專注於球場。

然而今天開賽，P.喬治就瘋狂打鐵，半場打完僅9投2中拿到8分，七六人也以45：61落後尼克。然而易籃後，P.喬治手感復甦，第三節單節5投4中包含2顆三分球，攻下10分。決勝節更投進本場個人第4顆三分球，幫助七六人追到95：96，隨後馬克西（Tyrese Maxey）中距離命中，七六人逆轉戰局。

但七六人才領先沒多久，尼克主將布朗森（Jalen Brunson）就瘋狂砍分，一人連拿11分，再度幫球隊以107：102要回領先。最終七六人反撲無力，吞下9連敗，目前戰績20勝38敗，位居東部第12名，距離附加賽還有3場勝差。

P.喬治今上場42分鐘20投9中，拿下25分，另有8籃板7助攻4抄截，但也發生7次失誤。馬克西砍下全隊最高30分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）進帳全隊次高27分；尼克方面，布朗森攻下全場最高34分，布里吉斯（Mikal Bridges）28分。

布朗森與馬克西。（路透）布朗森與馬克西。（路透）

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