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MLB》美媒盤點洛杉磯和紐約10大運動員！大谷居榜首、賈吉竟非第1

2025/02/27 11:58

大谷翔平、賈吉。（資料照）大谷翔平、賈吉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國媒體《Fox Sports》近日盤點出洛杉磯以及紐約兩大城市的各自前10大運動明星，其中道奇日本巨星大谷翔平超越NBA湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），高居天使之城榜首；然而在大蘋果部分，洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）竟然不是第一名。

《Fox Sports》評選出洛杉磯前10大運動員中，1至10名依序為大谷翔平、詹姆斯、NBA湖人東契奇（Luka Doncic）、天使楚奧特（Mike Trout）、道奇貝茲（Mookie Betts）、NFL公羊史塔福（Matthew Stafford）、NFL電光赫伯特（Justin Herbert）、道奇佛里曼（Freddie Freeman）、公羊納庫亞（Puka Nacua）以及NBA快艇哈登（James Harden）。

而在紐約部分，1至10名依序為大都會索托（Juan Soto）、賈吉、NBA尼克布朗森（Jalen Brunson）、大都會林多（Francisco Lindor）、尼克湯斯（Karl-Anthony Towns）、NFL巨人納伯斯（Malik Nabers）、NFL噴射機賈納（Sauce Gardner）、噴射機亞當斯（Davante Adams）、洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）以及大都會阿隆索（Pete Alonso）。

只不過，在這兩份榜單出來後，立刻引發美國球迷激烈討論。不少球迷認為大谷才來洛杉磯一年，怎麼會超過「詹皇」詹姆斯，成為洛城第一；另外，更有許多人認為去年洋基陣中最好的球員並非索托，而是隊長賈吉，但索托卻在這份榜單高居第一，令人匪夷所思。

《Fox Sports》盤點洛杉磯前10大運動明星。（取自X）《Fox Sports》盤點洛杉磯前10大運動明星。（取自X）

《Fox Sports》盤點紐約兩大前10大運動明星。（取自X）《Fox Sports》盤點紐約兩大前10大運動明星。（取自X）

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