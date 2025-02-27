MLB》台美混血球星卡洛爾熱身賽轟滿貫彈 費爾柴德敲春訓首安

卡洛爾。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天在熱身賽轟出滿貫彈，本季春訓打擊率高達4成29。而另一名台美混血好手、效力紅人的費爾柴德（Stuart Fairchild），則是2打數敲1安。

響尾蛇今在熱身賽碰上釀酒人，卡洛爾首打席選到保送上壘後，就盜上二壘。卡洛爾在第2局轟出滿貫彈，這是他連兩天開轟。第三打席卡洛爾擊出一壘安打，先靠隊友安打上到三壘後，響尾蛇發動雙盜壘戰術，卡洛爾盜回本壘得分。卡洛爾在比賽後段退場，響尾蛇終場以7比1贏球。

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總計卡洛爾此戰全場2打數2安，包含一發滿貫砲，單場進帳4分打點，另跑出2次盜壘、選到1次保送。卡洛爾本季在熱身賽3場出賽，合計7打數敲3安，有2轟、5打點，打擊率4成29。

現在24歲的卡洛爾在上季例行賽出賽158場，交出22轟、74分打點，跑出35次盜壘成功，打擊率為2成31。卡洛爾是2023年的國聯新人王，該年也入選明星賽。

費爾柴德。（資料照，法新社）

紅人今天與天使的熱身賽，費爾柴德擔任先發第9棒中外野手，全場2打數1安，春訓首安出爐，並跑出1次盜壘成功，也靠隊友全壘打回來得到1分。紅人最後以9比4贏球。

現年28歲的費爾柴德本季熱身賽出賽3場，合計7打數1安，打擊率1成43。

費爾柴德在去年例行賽出賽95場，有8轟、30分打點，打擊率2成15，整體攻擊指數（OPS）為0.654，跑出13次盜壘成功。

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