木聯》相隔15年再闖4強 東石教頭曾翊誠太太激動落淚

東石高中練球。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽東石高中一路過關斬將，隊史相隔15年再度闖進4強戰，今天下午強碰國內青棒王者平鎮高中，東石總教練曾翊誠今天賽前喊話，「我跟選手說你們已經準備好了，他們（平鎮）是巨人，但巨人也是有跛腳的時候，教練能幫的平常都做了，剩下的就靠你們去發揮了。」98學年度木棒聯賽東石拿下隊史最佳第3名的成績。

46歲的曾翊誠為前樂天桃猿二軍投手教練，2021年球季結束離開球隊，他說，原本已打算完全抽離棒球，去長榮大學碩士班深造，並回故鄉新竹新豐接家業，後來林振賢教練引薦他到東石執教，校方允諾他邊讀書邊帶隊，因此點頭答應，現已帶隊兩年多。

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昨天東石以5：3扳倒北科附工晉級4強戰，曾翊誠內心十分平靜，倒是他的太太得知消息後激動落淚，他說，「這一路走來真的太辛苦了，太太反對我帶球隊，期間也有一些爭執，還好都挺過來了。」

目前東石青棒隊有48名球員和3名教練，曾翊誠坦言，到東石執教兩年半，一開始不習慣，畢竟生活作息不同，面對的對象也不同，要面對孩子、家長、校方和後援會成員，最艱難的是招生，縣內有棒球隊的3所國中，多數好手還是沒辦法留下來，這也是要省思的地方，勢必得到縣外招生，所以球隊當中嘉義的球員比較少。

東石畢竟不是傳統名校，招生遇到不少困境，但曾翊誠盡力解決問題，他說，「這些孩子國中夢想就是想進名門學校，但這窄門確實沒那麼容易進入，後來去招生跟學生說，或許你們沒辦法擠進窄門，但來東石只要透過3年正規訓練，3年後你可以跟他們並駕齊驅，這也是另類打進名門的概念。」

曾翊誠補充道，家長孩子希望把小孩送到名門學校，但不是每個人都擠得進去，憑良心說真的不容易，進到東石要適才適用，有些球員的資質是中上、中等或中下，要區分各層級訓練、比賽，這要有一套系統。

今天賽前曾翊誠望著正在練球的東石球員，他說，這一批孩子照觀念執行，練球和比賽都非常努力，為了要推倒巨人，他們很努力去做，也許他們能力沒有很強，但先把個人做好，集結所有人的力量，為每一場比賽做好萬全準備，「他們現在會覺得穿上東石的黑黃色球衣，跟名門球隊是一樣的，我跟他們說穿上這套球衣要有優越感，不要覺得說遇到巨人就感到害怕。」

東石高中總教練曾翊誠。（記者廖耀東攝）

東石高中總教練曾翊誠。（記者廖耀東攝）

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