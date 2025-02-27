木聯》曾翊誠執教有「不能踩的紅線」 東石青棒4名球員喝酒遭退隊

東石高中總教練曾翊誠。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕東石高中相隔15年再度打進高中木棒聯賽4強，今天強碰平鎮高中爭奪冠軍戰門票，只是1局上東石投手群和守備就崩盤，單局狂失7分處於落後局面。

東石青棒現有3名教練和48名球員，總教練曾翊誠透露，原本球隊有超過50名球員，但因部分選手違反球隊紀律遭退隊，只要是東石選手，抽菸、喝酒、吃檳榔、涉足不適合的場所，或違規屢勸不聽，都會遭到退隊處分。

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去年9月東石青棒有4名球員在宿舍喝酒被退隊，曾翊誠說，這4人被退隊但沒被退學，依然會完成學業，球隊規定就是如此，只要踩到紅線就是按隊規處分，否則怎麼教育其他選手，「我們有規定球員出門在外不能穿拖鞋，要穿鞋子，這是美觀形象問題，也算是保護球員。」

曾翊誠來到東石執教兩年多首重紀律，一直想要用各種方式改變球隊，制定隊規就是一種方式和手段，他說，「我常跟球員說，成為一個好球員很重要，成為一個好人更重要，很會打球的人實在太多了，但他是一個好人嗎？不盡然，我在職棒球隊看過能力很好的選手，但待人處事和行為舉止不符合社會觀感，我來東石教育球員是不能隨便。」

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東石高中棒球隊。（記者廖耀東攝）

東石高中總教練曾翊誠。（記者廖耀東攝）

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