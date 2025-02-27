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台灣隊晉級2026經典賽！i集郵消費滿2500元贈限量紀念棒球

2025/02/27 14:15

台灣隊成功取得2026年WBC會內賽門票。（資料照）台灣隊成功取得2026年WBC會內賽門票。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）資格賽中，以6比3擊敗西班牙，取得2026年WBC會內賽門票，中華郵政為慶祝台灣隊晉級，於i集郵舉辦滿額贈禮活動，購買郵票及掛號信封除外的集郵商品，折扣後消費滿1000送紀念卡、滿2500送紀念棒球，各限量100份，送完為止，且同筆訂單同贈品不累送。

為慶賀中華隊晉級2025年世界棒球經典賽資格賽，中華郵政與民眾一同慶祝這振奮人心的時刻，限時限量舉辦i集郵優惠活動，嘉惠喜愛棒球運動及集郵活動的顧客。

中華郵政集郵副處長黃芬蘭表示，只要顧客於i集郵購買郵票及掛號信封除外的集郵票（商）品，如郵摺、郵票冊等，滿1000元以上，即可獲得限量發行的「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮紀念卡」1份，若同筆訂單於折扣後達2500元，還會加贈「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票發行典禮紀念棒球」1個

黃芬蘭說，民眾在i集郵下單後，公司就會在出貨時檢視訂單，並附上贈品，同筆訂單同贈品不累送，且2兩種活動贈品都只限量100份，活動持續到送完為止。

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