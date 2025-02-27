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木聯》張乙安霸氣完封勝 穀保晉級冠軍戰劍指三連霸

2025/02/27 14:27

穀保家商先發投手張乙安。（記者廖耀東攝）穀保家商先發投手張乙安。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕113學年度高中木棒聯賽今天進行4強戰，穀保家商靠張乙安繳7局完封勝，最終就以3：0擊敗台東體中晉級明天冠軍戰，強勢挑戰3連霸，穀保教頭鄭志強說，提醒選手不管投打守都要穩定發揮，由於各隊實力接近，一個失誤或戰術運用錯誤，分數都很難得到，這幾場各方面穩定度都不錯，希望明天能持續下去。

穀保高二右投張乙安一夫當關，先發獨撐7局只被敲出2支零星安打，飆出7K另有1保送無失分拿下勝投，鄭志強說，木棒聯賽從第一階段至今張乙安表現都很穩定，也是陣中投球局數最多的投手，今天讓他先發是相信他的速球和變化球種能力，是一名球感非常好的投手，只是有幾局太想要三振打者導致球路偏高。

張乙安最快球速約141公里，他說，去年黑豹旗曾投過完封，今天變速球和指叉球投得不錯，靠守備幫忙，今年目標是拚進U18世界盃國手。

東體推出下勾投手、去年UU8亞青賽冠軍國手陳世展先發，前4局未掉分，第5局穀保突破陳世展封鎖，靠2安、盜壘和捕手傳球失誤先馳得點，第6局再添2分鎖定勝局，陳世展投5局失2分其中1分責失承擔敗投。

鄭志強透露，昨天就知道對方會派出下勾投手先發，因為前幾場其他球隊也有派怪投對我們，提醒選手不要去看陳世展的投球動作，出手後就跟球就好，他不是正統投球姿勢，一直去注意他的投球動作反而會忽略投球節奏，加上比賽後半段戰術有執行成功，選手專注力也有提升，才能拿下這一勝。

穀保家商先發投手張乙安。（記者廖耀東攝）穀保家商先發投手張乙安。（記者廖耀東攝）

穀保家商晉級冠軍戰。（記者廖耀東攝）穀保家商晉級冠軍戰。（記者廖耀東攝）

穀保家商晉級冠軍戰。（記者廖耀東攝）穀保家商晉級冠軍戰。（記者廖耀東攝）

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