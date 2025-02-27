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經典賽》15秒場內轟、6星美技接殺拯救台灣！兄弟宋晟睿真心喊話

2025/02/27 14:52

宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）宋晟睿。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊在第六屆經典賽資格賽附加賽以6：3擊敗西班牙，拿下2026年經典賽會內賽門票。陣中效力中信兄弟的22歲外野手宋晟睿，在攻防兩端都有亮眼表現，昨天他也在Instagram發文，直呼「我們做到了」。

宋晟睿在對上南非時首次先發，不僅繳出4安猛打賞還跑出場內全壘打，短短15秒內直接繞回本壘，登上大聯盟官網；而對戰西班牙生死一戰，宋晟睿先是首局6星級美技撲接幫助莊陳仲敖化解危機，6局和蔣少宏的連續觸擊，造成對方三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）連續2度傳球失誤，成為球隊獲勝與晉級會內賽大功臣。

台灣隊終於拿下2026年經典賽會內賽門票，宋晟睿昨天也在IG上發文：「我們做到了！進職棒以來的第一次中華隊，謝謝為這次資格賽付出、緊張、吶喊的大家，這不是結束，而是新的開始！WBC，台灣來了！」

第六屆經典賽資格賽A組賽事由尼加拉瓜與台灣取得正賽資格，雖然大聯盟官方尚未正式公布兩隊在明年3月預賽的分組，尼加拉瓜可能分在以拉丁語系為主的波多黎各聖胡安或美國邁阿密，台灣很有機會就近分在日本東京，兩隊有機會在預賽碰頭。

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