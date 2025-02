經典賽》哥倫比亞28人名單 有前味全洋投銳歐、曾效力洋基的厄謝拉

銳歐。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2026年經典賽資格賽B組賽事,將在當地時間3月2日至6日開打。哥倫比亞隊公布28人名單,除了有前中職味全龍銳歐(Rio Gomez),還有唯一的現役大聯盟選手、本季效力運動家的資深內野手厄謝拉(Gio Urshela)。

銳歐出生地雖然在美國,但他具有哥倫比亞裔身份。去年效力味全龍的銳歐,單季63場出賽是中職投手最多,共投92.1局、防禦率僅1.17。

現年33歲的厄謝拉曾在2019年洋基時期交出21轟成績,上季效力老虎和勇士,整季出賽128場,有9轟、52分打點,打擊率2成50的成績。厄謝拉在大聯盟有9年資歷,累積792場出賽,合計有73轟、平均打擊率2成73。

哥倫比亞的投手名單中,還有大聯盟生涯累計81勝的34歲右投德黑蘭(Julio Teheran)、去年代表委內瑞拉參加世界棒球12強賽的P.賈西亞(Pedro Garcia),以及前富邦悍將洋投艾思凱(Luis Escobar)等人。

野手方面,還有水手隊百大新秀外野手阿洛尤(Michael Arroyo)。現年30歲的外野手拉米瑞茲(Harold Ramirez)上季待在光芒與國民,整季出賽73場,有2轟、29分點,打擊率2成61的成績。拉米瑞在大聯盟有6年資歷,還效力過馬林魚、守護者等球隊,累積出賽536場,合計有38轟、平均打擊率2成85。

此外,大聯盟生涯102勝的大都會36歲左投昆塔納(Jose Quintana),先前已經婉拒參加經典賽資格賽。

哥倫比亞在WBC資格賽B組與中國、巴西、德國同組,這4隊要爭取2張經典賽會內賽門票。

哥倫比亞28人名單如下:

投手:

Adrian Almeida、Danis Correa 、Luis Escobar、Pedro Garcia 、Rio Gomez、Yapson Gomez 、Jean Herrera、David Lorduy、Carlos Ocampo、Guillermo Moscoso、Jhon Romero、Reiver Sanmartin、Julio Teheran、Victor Vargas、Ezequiel Zabaleta

捕手:

Jair Camargo 、Guillermo Quintana 、Carlos Martinez

野手:

Reynaldo Rodriguez、Gio Urshela、Francisco Acuna 、Michael Arroyo 、Fabian Pertuz、Jose Ramos

Colombia’s roster for the 2026 WBC was finalized earlier. Gio Urshela will be the only active MLB player in the qualifiers. The top Colombian prospect, Michael Arroyo, is on the roster. Games start on Sunday! https://t.co/2Cjpuldbez