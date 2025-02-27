高球》室內模擬練習場蓬勃發展 亞運金牌國手分享2大優勢

高藤。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕室內高爾夫練習場近年蓬勃發展，台灣高球好手高藤認為，由於可以不受天候影響，加上運動科學化的趨勢，不只對業餘愛好者，對職業選手也能帶來一定幫助。

高藤在2014年與俞俊安、潘政琮、王偉倫勇奪仁川亞運高球男子團體金牌，2022拿下高雄公開賽冠軍，他今出席「Golf Monsters」室內模擬高爾夫練習場敦北旗艦店開幕活動，透露由於去年成績起伏，近期針對短桿等細節部分進行修正，今年首站將是3月底的長華公開賽，本季最大目標就是能健康穩定出賽。

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「Golf Monsters」室內練習場除創新結合遊戲IP元素，也有領先業界的模擬器技術，包括智慧AI系統分析能優化擊球品質，還有系統專屬APP、真實地形模擬等，高藤認為，室內練習場能不受天候影響，「像冬天太冷、夏天太熱，這裡就是一個很好的選擇，也會是未來的趨勢。」

高藤指出，現在每項運動都逐漸開始進行科學化訓練，「高球也是一樣，在戶外的話可以打真實的草地、看真實的球，但室內練習場可以呈現很多數據，選手練球也會更有效率，兩者之間相輔相成。」

Golf Monsters室內模擬高爾夫練習場。（取自Golf Monsters臉書）

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